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10:46 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Дорожное покрытие моста на проспекте Стачки в Ростове капитально отремонтируют

Неустойчивая погода, сменяющаяся разными температурными режимами, негативно отразилась на ростовских дорогах.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Особые нарекания у автомобилистов вызывает мост на проспекте Стачки. Его ремонтируют каждую неделю, но асфальтовые латки недолговечны. Когда будет проведен не ямочный, а качественный ремонт по технологиям всего дорожного полотна?

В первые дни после долгих праздников, видимо, ещё не все автомобилисты «оседлали» своих железных коней, поэтому движение по мосту улицы Стачки относительно свободное. Но качество дорожного покрытия заставляет водителей снижать скорость и лавировать, объезжая неровности.

Последний раз ямочный ремонт на этом путепроводе проводили меньше двух суток назад. Дорожники заделывали огромные ямы на мосту и в середине декабря. Дождь, снег, перепад температур, и вот снова пришлось браться за лопаты. При этом качество такого ремонта автомобилистов явно не устраивает.

«Отвратительно. Это было сразу видно, когда они только ещё латали. Притоптали ногой и всё», — возмущен один из водителей.

«Катастрофа. Это не ремонт, это просто латки. Советские латки, когда-то время было, говорили, а сейчас российские латки», — отмечает другой водитель.

Учёные кафедры автодорог технического университета чётко представляют, какие разрушительные процессы происходят внутри конструкций моста Стачки. Они уверены, что такие полумеры как ямочный ремонт, проблему не решат.

«При осадках дождь просачивается через асфальтобетон. Дальше гидроизоляция должна задерживать эти осадки и отводить их в сторону. В данном случае гидроизоляция нарушена, и осадки проникают глубже, разрушается выравнивающий слой железобетонный, и, соответственно, появляются ямы, неровности», — поясняет доцент кафедры автомобильных дорог ДГТУ Максим Николенко.

Подрядчики, которые занимаются ремонтом путепровода, согласны — гидроизоляция отсутствует полностью, в пыль превращается уже непосредственно бетон мостовых пролётов, в некоторых местах даже обнажилась арматура. Выход один — капитальный ремонт, который прямо сейчас в силу веских причин невозможен.

«Зимний период, поэтому сейчас только литая смесь применяется, только чтобы не было аварийных ситуаций, исправляем все и больше ничего. Других вариантов никаких, к сожалению, придумать невозможно», — комментирует директор «ДРСУ — Дон» Олег Кулик.

У ростовской дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры обнадёживающая информация — капитальный ремонт путепровода всё-таки состоится.

«В 2017 году будут произведены работы по капитальному ремонту путепровода: работы по полной разборке асфальтобетонного покрытия, восстановлению изношенных слоёв бетона и устройству гидроизоляции с ремонтом деформационных швов», — рассказывает заместитель директора МКУ «Дисоти» Сергей Кондратенко.

В связи с предстоящим ремонтом у автомобилистов неизбежно возникнут неудобства. Мост будут частично перекрывать, сужать проезжую часть, как это было в 2014 году. Но тогда меняли только верхнее покрытие, сейчас предстоит по-настоящему капитальный ремонт, который обещают организовать в летние месяцы, в период отпусков, когда на улицах города минимальное количество машин.

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