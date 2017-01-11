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23:48 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Аэропорт «Борисполь» в 2016 г перевез рекордное число пассажиров

Пресс-служба аэропорта сообщила, что «в 2016 году аэропорт “Борисполь” достиг максимальных показателей за всю историю существования предприятия».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Киевский аэропорт «Борисполь», который является главными воздушными воротами Украины, по итогам 2016 года перевез рекордное число пассажиров за все время работы — 8,6 миллиона человек, сообщила в среду пресс-служба аэропорта.

«В 2016 году аэропорт “Борисполь” достиг максимальных показателей за всю историю существования предприятия. Количество обслуженных пассажиров за год выросло на 1,37 миллиона (18% — ред.) — до уровня 8,65 миллиона человек. Наибольший рост достигнут благодаря привлечению иностранных рынков трансферных пассажиров. За год количество таких пассажиров увеличилось на 0,76 миллиона — до уровня 2,31 миллиона пассажиров», — говорится в сообщении.

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В прошлом году начальник аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне заявил, что в 2017 году планируется расширение транзитной зоны единственного работающего терминала, необходимость чего вызвана увеличением пассажиропотока.

«Борисполь» — самый большой аэропорт в Украине. Как сообщается на сайте аэропорта, он обеспечивает более 57% авиационных пассажирских перевозок Украины и ежегодно обслуживает более 8 миллионов человек. Более 40 национальных и зарубежных авиакомпаний осуществляют из «Борисполя» перевозку пассажиров и грузов по 80 регулярным маршрутам по всему миру. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы и два пассажирских терминала.

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