Аэропорт «Борисполь» в 2016 г перевез рекордное число пассажиров

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Киевский аэропорт «Борисполь», который является главными воздушными воротами Украины, по итогам 2016 года перевез рекордное число пассажиров за все время работы — 8,6 миллиона человек, сообщила в среду пресс-служба аэропорта.

«В 2016 году аэропорт “Борисполь” достиг максимальных показателей за всю историю существования предприятия. Количество обслуженных пассажиров за год выросло на 1,37 миллиона (18% — ред.) — до уровня 8,65 миллиона человек. Наибольший рост достигнут благодаря привлечению иностранных рынков трансферных пассажиров. За год количество таких пассажиров увеличилось на 0,76 миллиона — до уровня 2,31 миллиона пассажиров», — говорится в сообщении.