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07:07 (мск), источник: Ежедневник.by

Спасу любого: бизнес предлагает государству вылечить убыточные предприятия

Бизнес-союзы готовы научить управленцев госпредприятий, как выйти на безубыточность за три месяца. Обученный с помощью специальной программы руководитель сможет справиться с любым из тонущих флагманов белорусской промышленности.

Источник: Ежедневник.by

Республиканская конфедерация предпринимательства разработала и предлагает внедрить государству программу «Топ-500». Это программа по быстрой подготовке 500 руководителей, которые могут любое предприятие вывести из убытков. Инициатива призвана победить в нашей стране кризис неконкурентоспособности.

Генератором идеи стал гомельский бизнесмен Наум Кац, владелец фабрики детской обуви, а также консалтинговой компании «Центр бизнес развития».

«Начинать изменения нужно с микроуровня. Поэтому президент так раздражен, что реформы предлагают только на макроуровне. Сначала нужно подготовить кадры, а только потом — изменения в законодательстве, приватизация и так далее», — сказал бизнесмен.

Безнаказанно признаться в беспомощности

Во-первых, по мнению Наума Каца, в стране нужно провозгласить «управленческую амнистию» — по аналогии с финансовой амнистией. Но вместо того, чтобы безнаказанно признаваться в уклонении от уплаты налогов, признаться в проблемах на собственном предприятии и неумении их решить.

Такому директору, открыто признавшему проблему, можно помочь ее решить. Для этого у компании «Центр бизнес развития» готов инструмент — специальная компьютерная программа «Тест-тренажер FMR». Она анализирует бухгалтерскую отчетность предприятия, находит проблемы и помогает руководителю выработать решение, не требующее дополнительных вложений. На анализ уходит несколько дней, а на решение проблемы, как показала практика — несколько месяцев.

«Эта программа создана для среднего уровня руководителя, который не заканчивал Гарвард. Это наши конкретно руководители, начиная от председателя колхоза до малого предприятия, которые не всегда четко понимают, что нужно делать».

«Центр бизнес развития» уже успел поработать со многими государственными предприятиями. В большинстве из них обнаружилась неоправданно высокая себестоимость продукции из-за раздутых косвенных затрат. Тренажер позволяет обнаружить болевую точку и смоделировать, как определенные решения повлияют на себестоимость. После чего директор может быстро и точно устранить проблему в реальности. Например, для фабрики «Гомельские обои» схема помогла выйти на положительную рентабельность из минус 40%.

Спасительную удочку предлагают государству

Конфедерация предпринимательства предлагает государству выбрать несколько предприятий и подготовить для них руководителей по описанной схеме.

«Мы проведем обучение — три дня более чем достаточно для человека, который подходит под критерии. Потом он сдает экзамены губернатору, министру на готовность вывести предприятие из тяжелого состояния», — сказал Наум Кац.

Главное, чтобы руководитель с помощью программы и тренеров разобрался, что нужно делать с конкретным предприятием.

Что касается отбора тех людей, которые будут проходить обучение, то критерии к ним зависят от величины предприятия. Для спасения малого предприятия с численностью работников до 200 человек подойдет молодой и неопытный руководитель. Для более крупного необходим успешный опыт работы с малым предприятием.

Еще один критерий — зарплата на предыдущем месте работы не меньше определенного уровня. Большим предприятием должен руководить обеспеченный человек. «Если он нищий, то первое, о чем будет задумываться, видя такие обороты, — это украсть».

Стоить обучение будет до 700 рублей, которые, по словам Наума Каца, способно выделить само убыточное предприятие — ради собственного спасения. На нынешнем этапе «Центр бизнес развития» готов быстро подготовить около 500 человек — поэтому программа называется «Топ-500».

Приватизация для успешных

Стимулом для руководителей вытягивать из болота предприятия может стать приватизация. «Через 3−6 месяцев, уже после получения результата, нужно дать руководителю возможность выкупать это предприятие. Приватизацию нужно проводить через продажу с активной части: из прибыли 70% получает государство, 30% идет на выкуп предприятия. Через пять лет успешный руководитель станет хозяином», — предложил бизнесмен.

Эту идею уже давно продвигает Конфедерация предпринимательства, называя ее доверительным управлением. «Зарабатывая предприятию, он зарабатывает себе. Так мы можем вырастить класс белорусских собственников», — сказал глава организации Владимир Карягин.

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