Правительство пересчитает всё живое

Источник: AP 2016

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Животные на территории России вскоре получат уникальные идентификационные номера (УИН). С января 2018 года российским фермерам и владельцам домашних животных придется снабжать их чипами, татуировкой или тавром с УИН. К нему в специально создаваемой федеральной государственной информационной системе (ФГИС) будет привязана информация о жизнедеятельности животного. Согласно поручению вице-премьера России Аркадия Дворковича (копия есть у «Известий»), до 15 февраля Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин должны разработать «дорожную карту» внедрения идентификации. По итогам совещания у Аркадия Дворковича в конце прошлого года выпущено поручение создать «дорожную карту» по внедрению в России системы идентификации животных. Ответственным назначен Минсельхоз совместно с Минэкономразвития и Минфином. В пресс-службе Минсельхоза отметили, что поручение было дано на основе ведомственного приказа «Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету».

Согласно документу, идентификации подлежат лошади, крупный рогатый скот, олени, верблюды, домашняя птица, собаки и кошки, свиньи, кролики, пушные звери, пчелы и рыбы.

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Исключение сделано для диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы, в том числе для природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны России. — Ветеринарные правила идентификации и учета животных сейчас находятся на согласовании, — отметили в пресс-службе Минсельхоза. — Реализацию этих мер поручат регионам. Согласно проекту приказа Минсельхоза, маркировать можно будет как одно животное, так и группу. Например, в случае с пчелами — всю пасеку разом. Животному будет присвоен уникальный 15-знаковый буквенно-цифровой идентификатор. Первые два разряда —заглавные буквы RU, показывающие, что животные подвергнуты учету в России; третий разряд — цифрой, показывающий, что идет речь об индивидуальной идентификации, групповой или обоих сразу. Четвертый знак — заглавная буква: F — если животное выращивают для получения пищи или медицинской продукции; Р — для домашних питомцев и т. д. Первичную регистрацию животного необходимо провести в первые три месяца после рождения животного или его ввоза в Россию.

Во ФГИС будут храниться сведения об уникальном номере животного, уникальном номере средства маркирования, о типе и характеристиках средства маркирования, о предках, потомках и продуктивности животного, о его виде, породе, поле, масти, внешнем виде, дате рождения (ввоза), месте рождения, о перемещениях животного, его болезнях, пороках развития, генетических дефектах, о результатах диагностических исследований, ветеринарных обработках, примененных ветеринарных препаратах, о собственниках животного и другая информация.

Разрешено использовать любое удобное средство маркирования. Это могут быть визуальные (бирка, татуировка, тавро, кольцо, ошейник), электронные (речь идет о вживлении содержащих информацию чипах), смешанные (сочетание визуального и электронного) и иные средства маркирования.

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