Крупнейший в Беларуси девелопер распродает свои активы

Именно он, начав с реконструкции еще советских универсамов, придал торговым площадям Минска новый облик. Хуссейн эль-Бадауиф также, как говорили ранее, дал путевку в жизнь еще нескольким ливанским бизнесменам в Беларуси, которые также сделали состояние на недвижимости в Беларуси.

ИООО «Рубироз Интернешнл» основано ливанскими бизнесменами в 2004 году. Основным владельцем является Хуссейн эль-Бадауи, которые уже более 20 лет живет в Беларуси, став здесь первым частным девелопером.

Серьезные финансовые проблемы ливанская компания начала испытывать еще в 2015 году, когда стала постоянно попадать в черные списки налоговиков за долги по платежам в бюджет. Хроническая задолженность перебралась с ними и в 2016 год, но ненадолго. В апреле «Рубироз Интернешнл» продала свой первый актив — ТЦ «На Голодеда». реализация Более 3748 кв.м. торговых площадей были реализованы за 1,65 млн долларов, войдя в топ-10 самых крупных сделок с белорусской недвижимостью в 2016 году. Сделка помогла компании уйти от хронических неплатежей в бюджет и, казалось, этим все ограничится. Однако 2017 год принес очередную неожиданность.

Уже 3 января 2017 года в Минске была зарегистрирована сделка, которая может стать самой крупной в текущем году. Речь идет о реализации 2352 кв. м. торговых площадей ТЦ «Рига» на Сурганова, 50.

В отличие от продажи ТЦ «На Голодеда» на этот раз был продан только первый этаж двухэтажного здания, но сумма сделки более чем солидная — 6,2 млн долларов. Иными словами, за один квадратный метр торговой площади неизвестный покупатель заплатит 2636 долларов. Это довольно много, учитывая состояние рынка, так как сегодня за такие торговые площади, даже в центре столицы, стоят порядка 1000−1200 долларов за квадратный метр.

Правда, сделка по продаже 2352 квадратов первого этажа ТЦ «Рига» пока не реализована полностью. Согласно условиях договора, покупатель должен исполнить свои обязательства и заплатить 6,2 млн долларов до 31 января текущего года. Впрочем, вряд ли можно сомневаться в том, что деньги будут уплачены, несмотря на довольно высокую цену квадратного метра. Такие сделки не совершаются на раз два и готовятся месяцами, что дает сторонам достаточно времени, чтобы обдумать решение. Отмены случают, но крайне и крайне редко.

Пока неизвестно, кто выступает покупателем первого этажа ТЦ «Рига», но учитывая тот факт, что он попросил отсрочку платежа, речь, скорее всего, идет о привлечении кредитных ресурсов одного из банков.