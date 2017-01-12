Крупнейший в Беларуси девелопер распродает свои активы
Ливанская компания ИООО «Рубироз Интернешнл», которая в свое время открыла в Беларуси эпоху частного девелопинга, и долгие годы была лидером рынка, распродает свои знаковые активы в Минске.
Ливанская компания ИООО «Рубироз Интернешнл», которая в свое время открыла в Беларуси эпоху частного девелопинга, и долгие годы была лидером рынка, распродает свои знаковые активы в Минске.
ИООО «Рубироз Интернешнл» основано ливанскими бизнесменами в 2004 году. Основным владельцем является Хуссейн
Именно он, начав с реконструкции еще советских универсамов, придал торговым площадям Минска новый облик. Хуссейн
Среди самых значимых активов «Рубироз Интернешнл» до недавнего времени значились ТРЦ «Европа» на Сурганова, ТЦ «Восток» на Калиновского, ТЦ «На Голодеда», ТЦ «Рига» на Сурганова.
Серьезные финансовые проблемы ливанская компания начала испытывать еще в 2015 году, когда стала постоянно попадать в черные списки налоговиков за долги по платежам в бюджет. Хроническая задолженность перебралась с ними и в 2016 год, но ненадолго. В апреле «Рубироз Интернешнл» продала свой первый актив — ТЦ «На Голодеда». реализация Более 3748 кв.м. торговых площадей были реализованы за 1,65 млн долларов, войдя в топ-10 самых крупных сделок с белорусской недвижимостью в 2016 году. Сделка помогла компании уйти от хронических неплатежей в бюджет и, казалось, этим все ограничится. Однако 2017 год принес очередную неожиданность.
Уже 3 января 2017 года в Минске была зарегистрирована сделка, которая может стать самой крупной в текущем году. Речь идет о реализации 2352 кв. м. торговых площадей ТЦ «Рига» на Сурганова, 50.
В отличие от продажи ТЦ «На Голодеда» на этот раз был продан только первый этаж двухэтажного здания, но сумма сделки более чем солидная — 6,2 млн долларов. Иными словами, за один квадратный метр торговой площади неизвестный покупатель заплатит 2636 долларов. Это довольно много, учитывая состояние рынка, так как сегодня за такие торговые площади, даже в центре столицы, стоят порядка 1000−1200 долларов за квадратный метр.
Правда, сделка по продаже 2352 квадратов первого этажа ТЦ «Рига» пока не реализована полностью. Согласно условиях договора, покупатель должен исполнить свои обязательства и заплатить 6,2 млн долларов до 31 января текущего года. Впрочем, вряд ли можно сомневаться в том, что деньги будут уплачены, несмотря на довольно высокую цену квадратного метра. Такие сделки не совершаются на раз два и готовятся месяцами, что дает сторонам достаточно времени, чтобы обдумать решение. Отмены случают, но крайне и крайне редко.
Пока неизвестно, кто выступает покупателем первого этажа ТЦ «Рига», но учитывая тот факт, что он попросил отсрочку платежа, речь, скорее всего, идет о привлечении кредитных ресурсов одного из банков.