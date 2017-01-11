Минфин предложил поднять минимальную розничную цену на водку

В документе говорится, что Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену на водку на 15%, до 219 рублей за 0,5 л.

В ведомстве уточнили, что предложение роста цены на водку было сделано в связи с увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также ростом тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года.

Планируемый срок вступления изменений в силу — июнь 2017 года.

Ранее сообщалось, что крупнейший экспортер российской водки подал ходатайство о банкротстве.