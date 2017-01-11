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00:34 (мск), источник: Газета.Ру

Минфин предложил поднять минимальную розничную цену на водку

Министерство финансов России предложило повысить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

Источник: РИА "Новости"

В документе говорится, что Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену на водку на 15%, до 219 рублей за 0,5 л.

В ведомстве уточнили, что предложение роста цены на водку было сделано в связи с увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также ростом тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года.

Планируемый срок вступления изменений в силу — июнь 2017 года.

Ранее сообщалось, что крупнейший экспортер российской водки подал ходатайство о банкротстве.

Комментарии
3
Андрей Хромов
Ой угореть можно свет ,чтоль в доме ,вообще, не зажигать ,а то еще до косаря за 0,5 поднимут людям останется только на витрину смотреть - ну и бредятина
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Tavovic
Да вообще уже запретите , пусть народ анашу курит как Южный и Северо Кавказский ФО .
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дядя
ждите, нового боярышника , идиоты.....
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