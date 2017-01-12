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07:47 (мск), источник: Вести Иркутск

Коллекторские агентства Иркутской области обяжут работать по закону

В Прибайкалье коллекторские агентства должны «выйти из тени».

Источник: Вести Иркутск

С 1 января Федеральную службу судебных приставов обязали осуществлять надзор за коллекторами. Так, организации, которые занимаются возвратом просроченной задолженности, обязаны заявить о себе и подать необходимые документы — с целью получить официальные разрешения на право деятельности.

Войти в реестр и работать на законных основаниях на сегодня пожелали четыре организации. Всего же в области зарегистрировано 23 коллекторских агентств.

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