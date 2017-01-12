Около 380 миллионов рублей направят на благоустройство городов Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — РИА Новости. Около 380 миллионов рублей направят в 2017 году на благоустройство городов в Приморье, сообщает администрация края.
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — РИА Новости. Около 380 миллионов рублей направят в 2017 году на благоустройство городов в Приморье, сообщает администрация края.
Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию сообщил о том, что в 2017 году в регионы будет направлено 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе моногородов.
«Приморский край получит из федерального бюджета более 300 миллионов рублей, еще почти 80 миллионов предусмотрено в бюджете региона», — говорится в сообщении.
Как рассказали в департаменте по
«Принять участие в реализации проекта могут населенные пункты с населением от 1 тысячи человек и более, в том числе моногорода», — отметила и.о. директора департамента Елена Пархоменко.
Как заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский, жители края будут принимать участие в отборе всех проектов благоустройства территорий.