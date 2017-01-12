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04:06 (мск), источник: РИА Новости

Около 380 миллионов рублей направят на благоустройство городов Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — РИА Новости. Около 380 миллионов рублей направят в 2017 году на благоустройство городов в Приморье, сообщает администрация края.

Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию сообщил о том, что в 2017 году в регионы будет направлено 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе моногородов.

«Приморский край получит из федерального бюджета более 300 миллионов рублей, еще почти 80 миллионов предусмотрено в бюджете региона», — говорится в сообщении.

Как рассказали в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам края, в рамках программы планируется благоустроить, прежде всего, дворовые территории — отремонтировать тротуары, дороги, системы уличного освещения, установить малые архитектурные формы. Также предполагается благоустройство площадей, набережных, скверов и улиц.

«Принять участие в реализации проекта могут населенные пункты с населением от 1 тысячи человек и более, в том числе моногорода», — отметила и.о. директора департамента Елена Пархоменко.

Как заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский, жители края будут принимать участие в отборе всех проектов благоустройства территорий.

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