Новосибирский спорткомплекс СКА планируют реконструировать за три года

Сергей Ахапов, руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области: «У нас есть предварительное согласование с Министерством спорта. Мы находимся в резерве программы по строительству региональных центров. Мы думаем, что в ближайшее время СКА будет восстановлен и традиции, и плавание, и подводного спорта, и просто те, кто захочет научиться плавать смогут туда вновь приходить».

Помимо бассейна, там будут площадки для игровых видов спорта, борьбы, бокса. А также фехтования. После Олимпиады в Лондоне — масса желающих заниматься этим видом спорта. Фехтовальный центр начнут строить в этом году. Полностью реконструировать СКА планируют за три года.