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07:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский спорткомплекс СКА планируют реконструировать за три года

Спорткомплексу СКА подарят вторую жизнь. Заявил руководитель департамента физической культуры и спорта области Сергей Ахапов в пресс-центре ГТРК.

Источник: Вести - Новосибирск

Сергей Ахапов, руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области: «У нас есть предварительное согласование с Министерством спорта. Мы находимся в резерве программы по строительству региональных центров. Мы думаем, что в ближайшее время СКА будет восстановлен и традиции, и плавание, и подводного спорта, и просто те, кто захочет научиться плавать смогут туда вновь приходить».

Помимо бассейна, там будут площадки для игровых видов спорта, борьбы, бокса. А также фехтования. После Олимпиады в Лондоне — масса желающих заниматься этим видом спорта. Фехтовальный центр начнут строить в этом году. Полностью реконструировать СКА планируют за три года.

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