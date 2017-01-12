Каждый пятый Sukhoi SuperJet, выпущенный в Комсомольске-на-Амуре, не летает
Самолеты выведены из эксплуатации
Самолеты выведены из эксплуатации
Хабаровск, 12 января, AmurMedia.
Росавиация 22 декабря предписала российским эксплуатантам самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) осмотреть крепления навески хвостового стабилизатора, так как были обнаружены повреждения узла (копия директивы есть у «Ведомостей»). Сначала повреждение было обнаружено на одном из четырех лайнеров авиакомпании «Ираэро», позже — еще на двух, рассказали
Росавиация и производитель — «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не сообщали, в скольких самолетах обнаружился дефект. В России повреждения выявлены у 14 судов. Это близко к действительности, говорит представитель ГСС. У мексиканской Interjet повреждения обнаружились на половине самолетов — 11 из 22, передавало Reuters. У других зарубежных эксплуатантов дефектов не было, утверждает представитель ГСС. Всего в мире эксплуатируется 87 SSJ100. Получается, около 30% лайнеров было временно выведено из эксплуатации. Впрочем, 9 января Interjet сообщил о вводе в строй после ремонта шести самолетов. Получается, сейчас повреждено 20% SSJ100.
Действия Росавиации адекватны, говорит один из собеседников «Ведомостей». Хвостовой стабилизатор — силовой механизм, отвечающий за управление судном, эксплуатация с его дефектом недопустима, теоретически разрушение стабилизатора в воздухе привело бы к разрушению всего судна.
Повреждения найдены в двух лайнерах «Газпромавиа» (из 10 в парке) и одном «Ямала» (3), рассказали менеджеры этих компаний, двух — «Якутии» (4), говорит человек, близкий к этой авиакомпании. Представитель крупнейшего эксплуатанта SSJ100 в мире — «Аэрофлота» (30 судов) тему не комментирует. Собеседники в двух авиакомпаниях сообщили, что у «Аэрофлота» встали шесть лайнеров. Единственный SSJ100 «Русджета» не пострадал, говорит гендиректор авиакомпании Александр Кулешов. Несколько самолетов есть у федеральных госорганов (МВД, МЧС, летный отряд «Россия» и др.). Они не были остановлены, говорит человек, близкий к ОАК. То же самое следует и из данных ресурса Flightradar.
Уже в конце декабря выяснилось, что причина дефекта не конструктивная, а производственная — повышенный натяг втулок при сборке, говорит менеджер авиакомпании со ссылкой на директиву Росавиации от 28 декабря. Согласно утвержденному Росавиацией графику замена креплений стабилизаторов на всех самолетах будет завершена к концу января, вероятности появления дефекта в дальнейшем нет, утверждает представитель ГСС.