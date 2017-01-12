Каждый пятый Sukhoi SuperJet, выпущенный в Комсомольске-на-Амуре, не летает

Хабаровск, 12 января, AmurMedia.

Росавиация 22 декабря предписала российским эксплуатантам самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) осмотреть крепления навески хвостового стабилизатора, так как были обнаружены повреждения узла (копия директивы есть у «Ведомостей»). Сначала повреждение было обнаружено на одном из четырех лайнеров авиакомпании «Ираэро», позже — еще на двух, рассказали топ-менеджеры двух авиакомпаний. В итоге Росавиация приостановила эксплуатацию всех самолетов, в которых были обнаружены такие дефекты, до их устранения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Ведомости».

Росавиация и производитель — «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не сообщали, в скольких самолетах обнаружился дефект. В России повреждения выявлены у 14 судов. Это близко к действительности, говорит представитель ГСС. У мексиканской Interjet повреждения обнаружились на половине самолетов — 11 из 22, передавало Reuters. У других зарубежных эксплуатантов дефектов не было, утверждает представитель ГСС. Всего в мире эксплуатируется 87 SSJ100. Получается, около 30% лайнеров было временно выведено из эксплуатации. Впрочем, 9 января Interjet сообщил о вводе в строй после ремонта шести самолетов. Получается, сейчас повреждено 20% SSJ100.

Действия Росавиации адекватны, говорит один из собеседников «Ведомостей». Хвостовой стабилизатор — силовой механизм, отвечающий за управление судном, эксплуатация с его дефектом недопустима, теоретически разрушение стабилизатора в воздухе привело бы к разрушению всего судна.

Повреждения найдены в двух лайнерах «Газпромавиа» (из 10 в парке) и одном «Ямала» (3), рассказали менеджеры этих компаний, двух — «Якутии» (4), говорит человек, близкий к этой авиакомпании. Представитель крупнейшего эксплуатанта SSJ100 в мире — «Аэрофлота» (30 судов) тему не комментирует. Собеседники в двух авиакомпаниях сообщили, что у «Аэрофлота» встали шесть лайнеров. Единственный SSJ100 «Русджета» не пострадал, говорит гендиректор авиакомпании Александр Кулешов. Несколько самолетов есть у федеральных госорганов (МВД, МЧС, летный отряд «Россия» и др.). Они не были остановлены, говорит человек, близкий к ОАК. То же самое следует и из данных ресурса Flightradar.

Уже в конце декабря выяснилось, что причина дефекта не конструктивная, а производственная — повышенный натяг втулок при сборке, говорит менеджер авиакомпании со ссылкой на директиву Росавиации от 28 декабря. Согласно утвержденному Росавиацией графику замена креплений стабилизаторов на всех самолетах будет завершена к концу января, вероятности появления дефекта в дальнейшем нет, утверждает представитель ГСС.