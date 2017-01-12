Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Минздрав предложил удлинить рабочий день для курильщиков
"Там настоящий кураж": Цекало об украинской версии телешоу из РФ
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Кот Красавчик помог родить козеКот по имени Красавчик выступил в роли акушера (ну, почти) для беременной козы в приюте для животных
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
В Ярославской области на один день запретили аборты
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов ЖКХ
Бесплатную приватизацию снова продлят
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Украине предложили компромисс по Донбассу: реакция Киева - СМИ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
25События года в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Зима в Северном полушарии
04:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Каждый пятый Sukhoi SuperJet, выпущенный в Комсомольске-на-Амуре, не летает

Самолеты выведены из эксплуатации из-за обнаруженного в декабре дефекта и простоят на земле до конца января.

Хабаровск, 12 января, AmurMedia.

Росавиация 22 декабря предписала российским эксплуатантам самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) осмотреть крепления навески хвостового стабилизатора, так как были обнаружены повреждения узла (копия директивы есть у «Ведомостей»). Сначала повреждение было обнаружено на одном из четырех лайнеров авиакомпании «Ираэро», позже — еще на двух, рассказали топ-менеджеры двух авиакомпаний. В итоге Росавиация приостановила эксплуатацию всех самолетов, в которых были обнаружены такие дефекты, до их устранения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Ведомости».

Росавиация и производитель — «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не сообщали, в скольких самолетах обнаружился дефект. В России повреждения выявлены у 14 судов. Это близко к действительности, говорит представитель ГСС. У мексиканской Interjet повреждения обнаружились на половине самолетов — 11 из 22, передавало Reuters. У других зарубежных эксплуатантов дефектов не было, утверждает представитель ГСС. Всего в мире эксплуатируется 87 SSJ100. Получается, около 30% лайнеров было временно выведено из эксплуатации. Впрочем, 9 января Interjet сообщил о вводе в строй после ремонта шести самолетов. Получается, сейчас повреждено 20% SSJ100.

Действия Росавиации адекватны, говорит один из собеседников «Ведомостей». Хвостовой стабилизатор — силовой механизм, отвечающий за управление судном, эксплуатация с его дефектом недопустима, теоретически разрушение стабилизатора в воздухе привело бы к разрушению всего судна.

Повреждения найдены в двух лайнерах «Газпромавиа» (из 10 в парке) и одном «Ямала» (3), рассказали менеджеры этих компаний, двух — «Якутии» (4), говорит человек, близкий к этой авиакомпании. Представитель крупнейшего эксплуатанта SSJ100 в мире — «Аэрофлота» (30 судов) тему не комментирует. Собеседники в двух авиакомпаниях сообщили, что у «Аэрофлота» встали шесть лайнеров. Единственный SSJ100 «Русджета» не пострадал, говорит гендиректор авиакомпании Александр Кулешов. Несколько самолетов есть у федеральных госорганов (МВД, МЧС, летный отряд «Россия» и др.). Они не были остановлены, говорит человек, близкий к ОАК. То же самое следует и из данных ресурса Flightradar.

Уже в конце декабря выяснилось, что причина дефекта не конструктивная, а производственная — повышенный натяг втулок при сборке, говорит менеджер авиакомпании со ссылкой на директиву Росавиации от 28 декабря. Согласно утвержденному Росавиацией графику замена креплений стабилизаторов на всех самолетах будет завершена к концу января, вероятности появления дефекта в дальнейшем нет, утверждает представитель ГСС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Собираются ли читатели AmurMedia гадать в Святки
Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию компромата на Трампа
Тиллерсон назвал условия признания Крыма частью России
Следствие исключило версию теракта при крушении Ту-154
У берегов Японии затонул сухогруз под флагом КНДР
В России создадут систему идентификации домашних животных
Минфин предлагает поднять минимальную розничную цену на водку
Легендарный бразильский стадион разграбили за полгода
Спорт
«Зенит» нашел защитника, Смолова зазывают в Турцию Подводим итоги среды на трансферном рынке, выделяя самые громкие слухи и новости
Авто
Обновленная Skoda Octavia: зачем ей фары в стиле «Мерседеса» Skoda представила обновленную версию своего главного хита: Octavia. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж с этого события. Рекомендуем смотреть статью от конца к началу
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Электрички в Пулково запустят в ближайшие годы
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь