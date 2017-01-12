В Приморье начато строительство дороги к ТОР «Михайловский»

Как сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов, на объекте работают более десяти единиц техники: экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и каток.

«Сейчас рабочие снимают верхний растительный слой, ведут отсыпку земполотна. Общая протяженность автодороги до границ земельных участков ООО “РусАгро-Приморье” и внутриплощадочных дорог составит два с половиной километра», — добавил он.

Отметим, участок дороги будет выполнен в асфальтобетоне. Срок завершения строительных работ — сентябрь 2017 года.

Напомним, ТОР «Михайловский» специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Основной проект компании «Мерси Трейд» предполагает работу семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов в год. «РусАгро Приморье» — дочерняя компания крупнейшего российского агрохолдинга, планирует построить десять свинокомплексов производительностью 700 тысяч голов в год.