Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
Джоли и Питт примирились ради детей
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Кот Красавчик помог родить козеКот по имени Красавчик выступил в роли акушера (ну, почти) для беременной козы в приюте для животных
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
В Ярославской области на один день запретили аборты
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Украине предложили компромисс по Донбассу: реакция Киева - СМИ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
25События года в фотографиях
1135-летие герцогини Кембриджской
4040 самых красивых снимков 2016 года
06:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

19 авиарейсов из Приангарья включили в перечень субсидируемых маршрутов

Лайнеры будут осуществлять перелеты по 12-ти направлениям.

Источник: IrkutskMedia.ru

Федеральное агентство воздушного транспорта обнародовало список субсидируемых маршрутов на 2017 год. В перечень вошли семнадцать рейсов из Иркутска, один — из Братска, еще один — в Усть-Кут. Самолеты будут летать по 12-ти направлениям. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Росавиацию.

В частности, финансироваться будут перелеты из Иркутска в Ванавару, Кодинск, Красный Чикой, Кызыл, Нерюнгри, Нижнеангарск, Олекминск, Полярный, Таксимо, Томск. Кроме того, субсидируемыми станут маршруты из Братска в Талакан и из Красноярска в Усть-Кут.

Рейсы будут совершать авиакомпании «Ангара», «Красс-Авиа», «Аэросервис», «ИрАэро««Якутия», «АЛРОСА» и «Турухан».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уголовное дело завели на экс-главу УК в Прингарье за покупку авто на деньги компании
Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию компромата на Трампа
Тиллерсон назвал условия признания Крыма частью России
Следствие исключило версию теракта при крушении Ту-154
Названы последствия истощения Резервного фонда России
В России создадут систему идентификации домашних животных
Минфин предлагает поднять минимальную розничную цену на водку
Недалеко от Японии затонул сухогруз под флагом КНДР
Спорт
«Зенит» нашел защитника, Смолова зазывают в Турцию Подводим итоги среды на трансферном рынке, выделяя самые громкие слухи и новости
Авто
Обновленная Skoda Octavia: зачем ей фары в стиле «Мерседеса» Skoda представила обновленную версию своего главного хита: Octavia. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж с этого события. Рекомендуем смотреть статью от конца к началу
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь