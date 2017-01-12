19 авиарейсов из Приангарья включили в перечень субсидируемых маршрутов
Лайнеры будут осуществлять перелеты по 12-ти направлениям.
Лайнеры будут осуществлять перелеты по 12-ти направлениям.
Федеральное агентство воздушного транспорта обнародовало список субсидируемых маршрутов на 2017 год. В перечень вошли семнадцать рейсов из Иркутска, один — из Братска, еще один — в
В частности, финансироваться будут перелеты из Иркутска в Ванавару, Кодинск, Красный Чикой, Кызыл, Нерюнгри, Нижнеангарск, Олекминск, Полярный, Таксимо, Томск. Кроме того, субсидируемыми станут маршруты из Братска в Талакан и из Красноярска в
Рейсы будут совершать авиакомпании «Ангара», «Красс-Авиа», «Аэросервис», «ИрАэро««Якутия», «АЛРОСА» и «Турухан».