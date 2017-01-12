В Советском районе ликвидировали незаконный рынок

В Советском районе Красноярска ликвидировали незаконный рынок «с колес». Продавцы занимались реализацией товара с автомобилей.

В пресс-службе администрации пояснили, что несколько месяцев назад в Советском районе появился благоустроенный рынок «Шарыповский» для предпринимателей из других регионов. Однако продавцы не спешили занимать торговые ряды, предпочитая вести бизнес «на колесах». После себя бизнесмены оставляли кучи мусора, которые вызывали недовольство местных жителей.

В итоге рядом с территорией рынка «Шарыповский» были организованы мероприятия по наведению порядка. Администрация района вместе с полицейскими демонтировала 3 павильона и убрала «подснежники» — старые автомобили, которые использовались как прилавки. С продавцами были проведены беседы о целесообразности перехода к организованной форме торговли.

По данным руководства рынка «Шарыповский», свои заявки на право занять торговые места уже подали 20 человек. В случае превышения количества заявок рынок намерен увеличить число рядов.