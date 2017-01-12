В Советском районе ликвидировали незаконный рынок
Продавцы реализовывали товар «с колес».
Продавцы реализовывали товар «с колес».
В Советском районе Красноярска ликвидировали незаконный рынок «с колес». Продавцы занимались реализацией товара с автомобилей.
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В итоге рядом с территорией рынка «Шарыповский» были организованы мероприятия по наведению порядка. Администрация района вместе с полицейскими демонтировала 3 павильона и убрала «подснежники» — старые автомобили, которые использовались как прилавки. С продавцами были проведены беседы о целесообразности перехода к организованной форме торговли.
По данным руководства рынка «Шарыповский», свои заявки на право занять торговые места уже подали 20 человек. В случае превышения количества заявок рынок намерен увеличить число рядов.