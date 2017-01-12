Еще 42 ветеранские семьи Приморья справят новоселье в 2017 году

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, обеспечение жильем ветеранских семей в рамках Указа Президента Российской Федерации идет по графику.

«Сегодня в очереди находятся 55 человек, трое из которых — участники войны. Остальные — вдовы погибших (умерших) участников войны. Эти граждане встали на учет как нуждающиеся в жилье в апреле-декабре 2016 года», — пояснили в ведомстве.

Специалисты напоминают, что согласно федеральному законодательству, если пожилые люди по собственному решению ухудшили жилищные условия (продали или подарили жилье), то в течение пяти лет они не могут претендовать на участие в программе. Однако по окончанию этого срока могут снова встать в очередь.

Еще один фактор, который ведет к появлению новых очередников, касается качества жилья. Те дома или квартиры, которые несколько лет назад считались пригодными для жилья, сегодня на законных основаниях могут быть признаны непригодными.

«Есть ряд условий, которые принимаются во внимание при решении о постановке ветеранской семьи на учет, как нуждающейся в улучшении жилищных условий. Все эти обстоятельства, прописанные в Жилищном кодексе, учитываются специалистами в муниципалитетах индивидуально», — подчеркивает директор департамента Лилия Лаврентьева.

Напомним, программа обеспечения жильем ветеранов финансируется за счет средств федерального бюджета. Исключение — 2015 год, когда по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского из резервного фонда администрации Приморского края было направлено 8,6 миллионов рублей на обеспечение квартирами участников Великой Отечественной войны, стоящих на тот момент в очереди.

Сумма социальной выплаты регламентируется федеральным законом «О ветеранах». Расчет ведется исходя из общей площади жилья 36 квадратных метров и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Приморскому краю, устанавливаемой Минстрой России ежеквартально.

Весной 2016 года в регион поступило 126,2 миллиона рублей. Эти средства, как и планировалось, направлены на приобретение квартир для 74 очередников. 20 из них — участники Великой Отечественной войны. Среди тех, кто приобрел квартиры в 2016 году — ветеранские вдовы, жители блокадного Ленинграда.

В декабре 2016 года федеральный бюджет дополнительно направил Приморью 8,9 миллионов рублей. Дополнительное финансирование позволило обеспечить квартирами еще пятерых участников войны.

«Выписаны свидетельства на выплату. Ветеранские семьи занимаются подбором жилья», — информируют в департаменте.

Всего с 2008 года на квартиры приморским ветеранам государство направило 3,3 миллиарда рублей. За это время новоселами стали более 2,6 тысяч ветеранских семей.