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07:25 (мск), источник: Om1.ru

В Омскую область пытались завести нелегальный казахстанский кефир

Пограничники остановили на госгранице две фуры из Казахстана, перевозившие более 20 тонн кисломолочных напитков.

Во вторник, 10 января, сотрудники пограничного управления задержали на госгранице в Черлакском районе автомобиль из Казахстана. Он вёз в Россию более 4,5 тонн кисломолочных напитков: кефир, ряженку, йогурт. Вчера, 11 января, пограничники остановили ещё одну казахстанскую фуру. Она везла более 15,5 тонн кисломолочной продукции.

Специалисты омского управления Россельхознадзора установили, что у обоих автомобилей — один владелец. Товаротранспортные накладные водители предъявили. Но ветеринарных документов, подтверждающих качество продукции, не было.

Россельхознадзор запретил ввозить сомнительные продукты в Россию. Фурам пришлось разворачиваться и везти свою ряженку с кефиром обратно в Казахстан. Как сообщает управление Россельхознадзора по Омской области, владельца груза привлекли к ответственности.

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