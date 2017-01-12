В Омскую область пытались завести нелегальный казахстанский кефир

Во вторник, 10 января, сотрудники пограничного управления задержали на госгранице в Черлакском районе автомобиль из Казахстана. Он вёз в Россию более 4,5 тонн кисломолочных напитков: кефир, ряженку, йогурт. Вчера, 11 января, пограничники остановили ещё одну казахстанскую фуру. Она везла более 15,5 тонн кисломолочной продукции.

Специалисты омского управления Россельхознадзора установили, что у обоих автомобилей — один владелец. Товаротранспортные накладные водители предъявили. Но ветеринарных документов, подтверждающих качество продукции, не было.

Россельхознадзор запретил ввозить сомнительные продукты в Россию. Фурам пришлось разворачиваться и везти свою ряженку с кефиром обратно в Казахстан. Как сообщает управление Россельхознадзора по Омской области, владельца груза привлекли к ответственности.