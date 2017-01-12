Лесосибирский техникум оштрафовали за курящих студенток
В туалетах стоял запах табака, а на стенах были следы подпалин.
В туалетах стоял запах табака, а на стенах были следы подпалин.
Технологический техникум Лесосибирска получил штраф за нарушение антитабачного законодательства. Нарушения были выявлены в ходе проверки со стороны краевого управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в туалетах отсутствовали знаки «Курение запрещено». В комнате для девочек стоял сильный запах табачного дыма, а на стенах и дверях были следы подпалин от тушения сигарет.
В итоге Роспотребнадзор выписал руководству техникума штраф в размере 60 тыс. рублей по статье КоАП «неисполнение юридическим лицом обязанностей по контролю в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». Директору заведения выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» вступил в силу 1 июля 2013 года. Нормативный акт устанавливает существенные ограничения для курильщиков.