Нардеп Поплавский зарегистрировал торговые знаки колбасы «Ректорская» и «Профессорская»

Согласно данным Украинского института интеллектуальной собственности (Укрпатент), торговые знаки зарегистрированы 26 декабря 2016 года. Михаил Поплавский с 1993 по 2015 годы был ректором Киевского национального университета культуры и искусств, в 1990 году получил звание профессора.

Сыну г-на Поплавского Александру принадлежит ООО «Ятрань», также он вместе с Дмитрием Диденко владеет ООО «Ятрань-Агро» (оба — Кировоградская область).

Продукция «Ятрань» и «Ятрань-Агро» реализуется в 14 эко-магазинах сети «ПоплавОк». Ассортимент магазинов насчитывает более двухсот единиц — мясную и молочную продукцию, овощи, фрукты, масло, соки, напитки собственного производства, минеральную воду, домашние соленья и консервацию.

Согласно информации на сайте сети «ПоплавОк», собственный мясной цех фермерского хозяйства «Ятрань» выпускает более 30 наименований колбасных изделий.