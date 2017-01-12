Нардеп Поплавский зарегистрировал торговые знаки колбасы «Ректорская» и «Профессорская»
Народный депутат («Воля народа») Михаил Поплавский зарегистрировал два торговых знака: «Колбаса «Ректорская» и «Колбаса «Профессорская».
Народный депутат («Воля народа») Михаил Поплавский зарегистрировал два торговых знака: «Колбаса «Ректорская» и «Колбаса «Профессорская».
Согласно данным Украинского института интеллектуальной собственности (Укрпатент), торговые знаки зарегистрированы 26 декабря 2016 года. Михаил Поплавский с 1993 по 2015 годы был ректором Киевского национального университета культуры и искусств, в 1990 году получил звание профессора.
Сыну
Продукция «Ятрань» и «Ятрань-Агро» реализуется в 14
Согласно информации на сайте сети «ПоплавОк», собственный мясной цех фермерского хозяйства «Ятрань» выпускает более 30 наименований колбасных изделий.