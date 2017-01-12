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06:50 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский «Жилфонд» взял на обслуживание еще более 600 домов УК-банкротов

ГУК «Жилфонд» будет являться подрядчиком по оказанию жилищно-коммунальных услуг для 1067 домов до момента определения собственниками новой жилищной организации, которая придет на смену банкротам.

Источник: РИА "Новости"

С 30 декабря число многоквартирных домов (МКД), обслуживаемых по договору между ГУК «Жилфонд» и конкурсными управляющими компаний-банкротов, выросло на 638. Это дома, находящиеся в управлении УК «Жилкомцентр», «УК Центржилсервис», УК «КУЖФ Северо-Западная».

С учётом ранее заключённого договора между Городской управляющей компанией и конкурсным управляющим УК «Комфортбытсервис», УК «Жилбытсервис», УК «Красжилсервис», УК «Жилкомресурс», количество домов, которые обслуживает «Жилфонд» по договору подряда составляет 1067.

Фактически это означает, что ГУК «Жилфонд» будет являться подрядчиком по оказанию жилищно-коммунальных услуг для 1067 домов до момента определения собственниками новой жилищной организации, которая придет на смену банкротам. Определиться с выбором жителям необходимо до конца января. В случае если собственники жилья этого не сделают, дома будут выставлены на открытый конкурс по выбору жилищной организации. Конкурс проводится администрацией города.

«“Жилфонд” берет на себя ответственность по обслуживанию домов до конца января и дает жителям еще одну возможность самостоятельно выбрать жилищную организацию. Председателям этих домов нужно заниматься организацией собраний уже сейчас, не затягивать решение вопроса до того момента, когда по закону за собственников жилья будет решать муниципалитет», — пояснила генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.

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