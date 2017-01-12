Красноярский «Жилфонд» взял на обслуживание еще более 600 домов УК-банкротов
ГУК «Жилфонд» будет являться подрядчиком по оказанию
ГУК «Жилфонд» будет являться подрядчиком по оказанию
С 30 декабря число многоквартирных домов (МКД), обслуживаемых по договору между ГУК «Жилфонд» и конкурсными управляющими
С учётом ранее заключённого договора между Городской управляющей компанией и конкурсным управляющим УК «Комфортбытсервис», УК «Жилбытсервис», УК «Красжилсервис», УК «Жилкомресурс», количество домов, которые обслуживает «Жилфонд» по договору подряда составляет 1067.
Фактически это означает, что ГУК «Жилфонд» будет являться подрядчиком по оказанию
«“Жилфонд” берет на себя ответственность по обслуживанию домов до конца января и дает жителям еще одну возможность самостоятельно выбрать жилищную организацию. Председателям этих домов нужно заниматься организацией собраний уже сейчас, не затягивать решение вопроса до того момента, когда по закону за собственников жилья будет решать муниципалитет», — пояснила генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.