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06:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Перевозчиков-речников из регионов ДВ приглашают на конкурс пассажирских перевозок

Конкурс администрация Хабаровска проведет в начале 2017 года.

Управление транспорта администрации Хабаровска приглашает перевозчиков из регионов Дальнего Востока принять участие в конкурсе на право осуществление пассажирских перевозок речным транспортом. Для участия в конкурсе приглашаются перевозчики, имеющие действующие лицензии на право осуществления перевозки пассажиров речным транспортом, сообщили корр. ИА IrkutskMedia в мэрии Хабаровска.

Такое решение принято в связи с внесением изменений в Кодекс водного транспорта РФ.

Торги пройдут в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Такое решение принято в связи с внесением изменений в Кодекс водного транспорта Российской Федерации. В навигацию 2017 года необходимо организовать перевозку на трех речных маршрутах. В начальную (максимальную) цену контракта будут включены все затраты перевозчиков на навигацию будущего года и процент их прибыли.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (4212) 32−96−22, контактное лицо — главный специалист управления транспорта Нонна Семеновна Белова.

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