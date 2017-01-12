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07:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

Развивать газохимию и строить заводы предлагают в Саянске

Комплексный план развития Саянска, касающийся предпринимательской среды и экономической ситуации в целом, а также конкретных мероприятий по улучшению городской среды, защитили в Московской школе управления «Сколково» представители администрации города.

Об этом 11 января 2017 года сообщает пресс-служба администрации Саянска со ссылкой на мэра города Олега Боровского. План предусматривает планы по развитию газохимии, строительству и открытию нескольких заводов, проекты в области производства сельскохозяйственной продукции, организации погонажа ПВХ.

По словам Олега Боровского, в ближайшие пять лет город должен стать центром газохимии Восточной Сибири. Мэр заметил, что есть потенциал в разработке Ковыкты. «Думаю, у нас это направление начнет активно двигаться к 2020−2021 годам в свете политики, которую проводит правительство, — сказал он. — Ставки на то, что мы должны перестать быть сырьевым источником, и упор на глубокую переработку углеводородов».

Кроме того, компания «Када-НефтеГаз», генеральный директор которой Владимир Кадушев также побывал на обучении в Москве, планирует в 2017 году бурить ещё две скважины на Саянском месторождении в Бодорое, а также начать строительство газопровода в 24 км от Саянского месторождения до промплощадки.

Планы компании разбиты на два этапа. В 2018 году планируется открыть завод по сжижению природного газа мощностью 250 тыс. тонн в год, а в 2018—2020 гг. — построить завод по переработке газа и производству метанола мощностью до 1 млн. тонн в год, на основе которого проектируются производства по получению топлива, полимеров, этилена и удобрений. «Объёем инвестиций — более 40 млрд рублей, — рассказал Олег Бороский, — В прошлом году подписано межправительственное соглашение с Китаем, с участием компании “Када-НефтеГаз”. Кроме того, “Када-НефтеГаз” подписало соглашение с TBEA-групп из Китая о начале строительства и подготовке проектной документации».

Мэр Саянска также рассказал, что в плане развития города есть открытие производства предприятия по глубокой переработке древесины — завода МДФ. По его словам, планируется, что производство, которое даёт 400 рабочих мест, начнёт работать в феврале-марте 2017 года.

В план развития Саянска вошли модернизация действующего производства ООО «Саянский бройлер», восстановление строительства Саянского свинокомплекса (товарный комплекс на 2530 маток), строительство тепличного комбината.

Саянск также рассчитывает на планы ООО «Савента», которое готово заниматься изготовлением погонажных изделий на месте производства ПВХ. Олег Боровский напомнил, что сейчас ПВХ доставляют на переработку в Санкт-Петербург, после чего возвращают обратно в виде таких изделий. Мэр Саянска подчеркнул, что в городе есть возможность предоставить предприятию площадку под производство. «Фонд развития моногородов готов поддержать предприятие в инфраструктурном аспекте — по строительству подъездных путей, сетей. Так что у Саянска в этом плане хорошие шансы», — добавил он.

Напомним, план развития Саянска был разработан по итогам обучения, которое организовал фонд развития моногородов совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и школой управления «Сколково». Управленческие команды из 66 моногородов РФ прошли его с 14 ноября по 29 декабря 2016 года. в течении нескольких недельных модулей перед командами выступили эксперты из федеральных органов исполнительной власти, профильных региональных министерств и ведомств, государственных корпораций, промышленных и производственных компаний, специалисты в области инвестиций, государственного и муниципального управления, эксперты-практики с реализованными проектами в области модернизации и развития монопрофильных образований.

После каждого модуля команды возвращались в свои территории, где продолжалась работа над проектами по заданному формату и направлениям. Олег Боровский рассказал, что по прибытию в Сколково команде Саянска пришлось изменить ту концепцию, в которой изначально планировалось строить проект в соответствии с полученными рекомендациями и методикой. Итоговый проект развития Саянска прошёл два этапа защиты. Во время защиты был отмечен высокий уровень подготовки проекта, который практически не вызвал вопросов у экспертов.

«Первоначально мы делали упор только на развитие промышленности. Нам объяснили, что прогресс неразрывно связан с городской средой. У горожан должны быть комфортные условия для жизни и возможность полноценного досуга, — пояснил Олег Боровский. — Деньги, заработанные на производстве, они должны тратить здесь — это одно из необходимых условий развития города». Он напомнил, что на это же направлено и действие инициированной правительством РФ программы «Пять шагов благоустройства», итогом которой должен стать ремонт или реконструкция в моногородах пяти социально значимых объектов.

В Саянске по программе «Пять шагов благоустройства», по словам Олега Боровского, в 2017 году запланировано строительство резиденции Деда Мороза и благоустройство прилегающей территории, сооружение физкультурно-оздоровительного комплекса рядом с Домом спорта, где смогут заниматься спортсмены с ограниченными возможностями здоровья (стоимость более 70 млн рублей), реконструкция парка Первостроителей, капитальный ремонт ДК «Юность» (примерная стоимость 35 млн рублей). Пятым пунктом программы выбрано создание нового облика ограждения вокруг недостроенного объекта на въезде в город — ученики художественной школы сделают на заборе новые рисунки.

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