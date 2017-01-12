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07:15 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале почтальонам выдали мобильные терминалы для оплаты услуг ЖКХ

Пользователями смартфонов стали 660 свердловских почтальонов. Гаджеты нужны им исключительно для работы: теперь жильцы могут платить за услуги ЖКХ, не выходя из дома. Первые клиенты уже оценили удобство новой услуги.

Мобильные платежные контрольно-кассовые терминалы, состоящие из смартфона на базе Android и кассовой машинки, позволяют в режиме реального времени зачислять платеж на центральный сервер, откуда затем он переводится на счет контрагента. Весь набор весит полкилограмма, поэтому «толстая сумка на ремне» потяжелеет незначительно.

Переносной терминал полностью адаптирован под работу сотрудника почты. Во-первых, в смартфон заложен маршрут следования почтальона по участку. Во-вторых, загружены справочники контрагентов, сгруппированные под каждый почтамт и территорию, которая попадает в зону обслуживания конкретного почтальона. В целом по Свердловской области Почта России имеет возможность принимать платежи у жителей около 30 тысяч многоквартирных домов.

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