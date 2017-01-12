Причины роста цен на сигареты разъяснили в Миннацэкономики

«Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2007 года № 260 “Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром” с 1 января 2017 года установлены минимальные розничные цены (МРЦ) на сигареты с фильтром за пачку — 300 тенге. Оно разработано Министерством финансов в целях проведения государственной политики, направленной на сокращение табакокурения и алкоголизма путем повышения размера МРЦ. Также подпункт а) пункта 2 статьи 6 Рамочной конвенции предусматривает наличие ценовых и налоговых мер по сокращению потребления табака различными группами населения, особенно молодежью, а именно осуществление налоговой политики и, в случае целесообразности, ценовой политики в отношении табачных изделий, с тем, чтобы содействовать достижению целей в области здравоохранения, направленных на сокращение потребления табака», — говорится в ответе Министерства нацэкономики на официальный запрос МИА «Казинформ».

Также, законом установлена ставка акциза на табачные изделия за 1000 штук в 2017 году — 6200 тенге (прирост по сравнению к предыдущему году составит 24%), в 2018 году — 7500 тенге (прирост 20%), в 2019 году — 8700 тенге (прирост 16%).

«В условиях осуществляемой экономической интеграции стран ЕАЭС, в результате которой формируется единое экономическое пространство со свободным обращением товаров и услуг, возникают очаги нелегальной торговли со стороны стран с более низким уровнем цен на табачную продукцию. При планировании ставок акцизов на сигареты на предстоящий трехлетний период также была учтена работа по гармонизации (сближению) ставок акцизов на табачную продукцию, в рамках которой предполагается заключение Соглашения между странами-членами ЕАЭС», — сообщили Казинформу в МНЭ.

По мнению министерства, предлагаемый уровень акцизов позволит поэтапно сокращать разницу в ставках в России и в Казахстане, что соответствует принципам гармонизации, а также сохранить баланс между ставками акцизов в Казахстане и Кыргызстане в целях недопущения роста притока нелегальной продукции из Кыргызстана.

«Как показывает мировой опыт, одномоментное резкое увеличение ставок акцизов может привести к росту контрабандной и контрафактной продукции. Так, например, в Турции и Румынии в результате резкого роста ставок акцизов на табачную продукцию с января 2010 года на 30%-40%, доля нелегальной торговли в Турции только за 3 месяца 2010 года выросла с 4,8% до 12,7%, а в Румынии на протяжении последних 4 лет выросла с 9,8% до 36,2%», — рассказали в министерстве.

По их словам, плавное поэтапное повышение ставок акцизов позволит избежать дестабилизации ситуации на рынке Казахстана, сохранить отечественных производителей, избежать социальную напряженность, обеспечить поступление налогов в бюджет и не повлияет на рост контрабанды и контрафактных изделий.