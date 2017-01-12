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07:30 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстан расширил перечень продукции из Киргизии для транзита

АСТАНА, 12 янв — Sputnik. Казахстан расширил перечень мясо-молочной продукции Киргизии, разрешенной к транзиту через территорию страны всеми видами транспорта в рамках ЕАЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Киргизии.

Источник: Sputniknews.kz

В понедельник СМИ сообщили, что Казахстан запретил транзит киргизской мясной и молочной продукции по своей территории автомобильным транспортом. При этом сообщалось, что с начала года продукцию, подлежащую ветеринарному контролю, можно провозить транзитом только железнодорожным транспортом.

По информации киргизского кабмина, в целях увеличения товарооборота в дополнение к ранее разрешенным к транзиту 14 группам киргизских товаров, казахстанская сторона с 1 января «расширила перечень товаров на 86 дополнительных групп». «Из них 40 групп товаров разрешены к перемещению всеми видами транспорта, 46 групп товаров — в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ — железнодорожным транспортом в опломбированных вагонах. Данная группа товаров относится к категории товаров животного происхождения, не подвергавшихся обработке», — пояснили в правительстве.

Киргизия стала членом Евразийского экономического союза в августе 2015 года. Международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства функционирует 1 января 2015 года, его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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