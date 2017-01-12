К уборке снега в Новосибирске вынуждены подключиться предприятия

— Мы привлекли к уборке 6 единиц техники, самосвал и погрузчики. Работали в ночное время, потому что днем здесь припарковано много машин, в это время суток можно убрать только некоторые участки, — говорит директор Новосибирского метрополитена Андрей Ксензов.

Улица Серебренниковская — одна из важнейших магистралей Центрального района Новосибирска. Почти с первого дня зимы утопала в снегу. Сугробы — по левую и правую стороны. Сегодня городские власти отчитались: дорога очищена благодаря сотрудникам новосибирского метрополитена.

Специалисты Западно-Сибирской железной дороги сегодня тоже отошли от своих прямых обязанностей. Почистили Вокзальную магистраль и улицу Урицкого. В ночь продолжат работу. Городские власти надеются: будет и подкрепление.

— СИБЭКО откликнулись, они смогут выйти на этой неделе своими коллективами и со своей техникой, наведут порядок около своих офисных территорий, — сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Райхман.

Напомним, в конце ноября прошлого года городские власти признали, что не справляются со снежной стихией, и ввели режим ЧС. Сразу же областные власти выделили дополнительные 50 миллионов рублей на уборку улиц от снега. На что их потратили?

— Деньги там, где они должны быть, в бюджете! Вчера было совещание у мэра, где поставлена задача — продолжать уборку снега, сейчас лимиты у нас есть на это. Мы будем и дальше работать над решением поставленной задачи, — говорит Сергей Райхман.

Вот только не всем такая «уборка пришлась ко двору». Жители частного сектора в Октябрьском районе, где располагается крупнейшее в городе снегохранилище, боятся прихода весны.

На снегоотвал, что на Воинской, привозят снег со всего Октябрьского района. Он рассчитан на 300 тысяч тонн осадков с содержанием реагентов. Когда начнет таить, куда это все потечет?

Местные жители уверяют: писали письма в мэрию, жаловались. Приедут, посмотрят, на этом все заканчивается.

— Если вы подъедите сюда где-то в начале мая, здесь стоит здоровенное облако пара. Вот это все ветром несет на наши дома. Дома сырость постоянная, потому что это все лето тает, а у нас в домах — целая помойка, — говорит возмущенная жительница дома № 6 по ул. 2-ой Алтайский переулок Ирина Журавлева.

Местные жители рассказывают, что в 2015 году городские власти пообещали ликвидировать этот снегоотвал и очистить территорию от мусора. Сегодня в 100 метрах от существующей появилась вторая площадка под снег. Гораздо большая.