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07:29 (мск), источник: Newtimes.kz

Эксперты высказались о влиянии временной регистрации на рынок арендного жилья

В настоящее время около 85−90% рынка долгосрочной аренды жилья находится «в тени», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на аналитическую службу kn.kz.

Источник: Newtimes.kz

В процессе опроса арендодателей выяснилось, что большинство из них уже знают о новых правилах, и, более половины положительно настроены на регистрацию и заключение договора, если этого требует арендатор. Остальная часть арендодателей сомневается по поводу регистрации. Есть и категория тех, кто отказывается заключать договор и регистрировать — таких порядка 10%. Отказ они мотивируют тем, что договориться можно на словах, а регистрацию никто проверять не будет.

«На мой взгляд, влияние на рынок будет зависеть от того, насколько эффективно эта норма будет работать на практике. Вопрос в том, кто и как будет контролировать правила в реальности. Рынок аренды — регулярный и быстро меняющийся, поэтому и контроль тут должен быть соответствующий. Пока не наступят реальные прецеденты (регулярные визиты участкового, предупреждения, штрафы и т. д.) арендодатели, находящиеся “в тени”, не станут спешить с выходом из нее и, тем более, с регистрацией. И все потому, что рынок не регулируется и не контролируется ни самими арендаторами, ни госорганами. Люди снимают жилье, не требуя ни договора, ни регистрации. Поэтому доказать, что квартира арендована фактически невозможно», — комментирует ситуацию руководитель аналитической службы kn.kz Анна Шацкая.

Согласно опросу, несмотря на то, что большинство арендодателей готовы регистрировать в своем жилье постояльцев и даже заключать с ними договор аренды «на всякий случай», но лишь немногие из них готовы встать на учет в налоговых органах, и, соответственно платить налоги. Как считает Анна Шацкая, уплата налогов от аренды автоматически вызовет рост ставок найма, а это не интересно ни арендатору, ни арендодателю. Особенно в нынешних условиях, когда жилищные проблемы стоят остро у многих семей. Поэтому, наверняка останется огромный сегмент рынка, где сами арендаторы будут скрывать финансовую сторону сделки, представляясь знакомыми или родственниками арендодателя.

Говоря об изменении ставок найма, руководитель аналитической службы отмечает, что влияние новых требований не будет массовым, но отдельные арендодатели, решившие зарегистрироваться в налоговых органах, поднимут ставки на 7−10%.

Напомним, обязанность граждан регистрироваться по месту жительства была установлена Законом «О миграции населения».

Как пояснили в МВД РК, регистрация в Центрах обслуживания населения займет около 10−20 минут, для этого потребуется минимальное количество документов.

Вместе с тем подчеркивается, что при регистрации в ЦОНе необходимо личное присутствие и регистрируемого, и владельца жилья.

За проживание без регистрации установлена административная ответственность.

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Эксперты высказались о влиянии временной регистрации на рынок арендного жилья
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