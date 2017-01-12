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07:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Шушенской птицефабрике» назначили временного управляющего

На предприятии введена процедура наблюдения.

На предприятии «Шушенская птицефабрика» назначен временный управляющий. Вердикт вынес Арбитражный суд Красноярского края. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сейчас в отношении предприятия введена процедура наблюдения. Решение принято по иску новосибирской компании «32 Зернопродукт», которая требует признать птицефабрику банкротом.

Напомним, заявление от новосибирцев поступило в суд 5 октября прошлого года. Согласно материалам дела, в июне суд взыскал с птицефабрики 33 млн рублей вексельного долга в пользу истца. Также предприятие обязали оплатить судебные расходы в размере 180 тыс. рублей.

По состоянию на 29 сентября сумма долга на основании исполнительного листа сократилась всего на 178,3 тыс. рублей. Истец потребовал признать птицефабрику неплатежеспособной. Интересно, что первоначальное заявление осталось без движения.

«Шушенская птицефабрика» была приватизирована в 2004 году. Первоначально фабрика работала на производстве куриных яиц, однако затем поменяла профиль, занявшись выпуском мяса птицы.

Комментарии
1
Понятно
В 1991 году. в Красноярске население было 500 тыс. человек, но работало куча заводов и предприятий, а сейчас в Красноярске миллион, а уже нет кучи заводов и предприятий, потеряны крупные налогоплательщики: Комбайновый завод, Квант, Телевизорный завод, Севенит, Щелковый, Медпрепаратов, Пикра, Судостроительный, СибТяжМаш, Шинный, Резинотехнических изделий, Завод прицепов (Сосновоборск), Завод Электрооборудования (Дивногорск) и другие, мы в деревню превращаемся. Я хочу жить в стране с сильной экономикой, чтоб мои дети были уверены в завтрашнем дне, а не торговали вениками и грибами вдоль дороги. Как предприятия попадают в частные руки, так они вдруг закрываются
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