«Шушенской птицефабрике» назначили временного управляющего

На предприятии «Шушенская птицефабрика» назначен временный управляющий. Вердикт вынес Арбитражный суд Красноярского края. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сейчас в отношении предприятия введена процедура наблюдения. Решение принято по иску новосибирской компании «32 Зернопродукт», которая требует признать птицефабрику банкротом.

Напомним, заявление от новосибирцев поступило в суд 5 октября прошлого года. Согласно материалам дела, в июне суд взыскал с птицефабрики 33 млн рублей вексельного долга в пользу истца. Также предприятие обязали оплатить судебные расходы в размере 180 тыс. рублей.

По состоянию на 29 сентября сумма долга на основании исполнительного листа сократилась всего на 178,3 тыс. рублей. Истец потребовал признать птицефабрику неплатежеспособной. Интересно, что первоначальное заявление осталось без движения.

«Шушенская птицефабрика» была приватизирована в 2004 году. Первоначально фабрика работала на производстве куриных яиц, однако затем поменяла профиль, занявшись выпуском мяса птицы.