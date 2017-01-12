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08:05 (мск), источник: АиФ Челябинск

На Южном Урале минимальная зарплата повысилась на 500 рублей

С 1 января сотрудники частных компаний будут получать от 9700 рублей в месяц.

Источник: Reuters

Размер оплаты труда во внебюджетной сфере вырос на 500 рублей, сообщают в пресс-службе регионального Союза промышленников и предпринимателей.

На Южном Урале минимальная зарплата повысилась на 500 рублей. С 1 января сотрудники частных компаний будут получать от 9700 рублей в месяц. Такое решение приняли губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель Федерации профсоюзов и вице-президент Союза промышленников и предпринимателей.

«Минимальный размер оплаты труда рассчитывается исходя из размера прожиточного минимума. На Южном Урале он составляет 9 тысяч 295 рублей. МРОТ для бюджетников не дотягивает до этой суммы и установлен в размере 7 тысяч 650 рублей, в июле он увеличится на 200 рублей», — рассказывают в пресс-службе.

Отметим, что в Свердловской области «минималка» составляет 8 тысяч 862 рубля, в Курганской области — 8 тысяч 770 рублей.

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