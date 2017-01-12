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11:10 (мск), источник: Вести - Красноярск

На улице 9 мая снесли незаконные павильоны

В Красноярске на стихийном рынке снесли ларьки. Администрация города ликвидировала незаконные строения, которые занимали это место несколько лет. Обратить внимание на проблему именно сейчас решили в рамках благоустройства рынка «Шарыповский».

Источник: Вести - Красноярск

Здесь также несколько лет существовала стихийная торговля: мясо, овощи продавали из машин. Рыночные отношения решили перевести под централизованную крышу. Правда, не все предприниматели с этим согласились. На этой почве образовался конфликт между местными жителями и торговцами.

«Была торговля на парковочной площадке, прилегающей к многофункциональному центру. Было большое количество обращений от жителей дома по ул. 9 мая, 12. Люди говорят, что покупали здесь квартиры, чтобы жить на улице 9-го мая, а не на рынке», — пояснил глава Советского района Красноярска Владислав Логинов.



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