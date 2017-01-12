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08:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске заработала вторая снегоплавильная станция

В Новосибирске на улице Широкой в Ленинском районе заработала вторая снегоплавильная станция, сообщает пресс-служба мэрии.

В Новосибирске заработала вторая снегоплавильная станция, сообщает пресс-служба мэрии.

Новая станция расположена Ленинском районе Новосибирска, на улице Широкой, она была запущена в тестовом режиме со 2 января, однако сейчас она уже работает на полную мощность. Первая снегоплавильная станция, расположенная в Октябрьском районе на улице Федосеева, работает с 2013 года.

Новая станция способна превратить в воду до 8 тысяч кубометров снега. За сезон планируется перерабатывать 400 тысяч тонн. По словам директора обслуживающей организации ООО «Стройнск» Ивана Колпакова, за сутки на территорию станции снег привозят 200−300 КамАЗов.

«Такой способ утилизации снега обходится бюджету несколько дороже, но сегодня это необходимость», — резюмировал глава города.

«Сейчас мы уже планируем строительство третьей станции. Скорее всего она также будет на левом берегу», — сообщил мэр Анатолий Локоть.

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