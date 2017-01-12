Вместо формальдегидных домов в Березниках построят новые

В конце 2016 года правительство Прикамья приняло решение о сносе жилых строений комплекса. Всего «под бульдозер» пойдут 58 объектов. Как пояснил изданию «Коммерсант-Пермь» глава краевого правительства Геннадий Тушнолобов, в дальнейшем территорию микрорайона вновь отдадут под жилое строительство. В администрации Березников считают, что здесь возможно разместить комплекс малоэтажных домов. Однако детали и сроки этого процесса, по словам Тушнолобова, требуют дальнейшей проработки.

Напомним, микрорайон Усольский-2 в Березниках построили в 2010 году по распоряжению правительства РФ, для предотвращения негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Эксперты обнаружили, что в новостройках превышено содержание предельно допустимых концентраций формальдегида, это могло причинить вред жизни и здоровью людей. Использовать это жилье для расселения березниковцев из зоны техногенной аварии было невозможно.