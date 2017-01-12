Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
Червивые конфеты от губернатора: начата проверка подарка сиротам
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Кот Красавчик помог родить козеКот по имени Красавчик выступил в роли акушера (ну, почти) для беременной козы в приюте для животных
Джоли и Питт примирились ради детей
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
Москвич смог спастись из плена, выбросив записку из окна (видео)
Мужчина толкнул знакомого перед поездом метро
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Украине предложили компромисс по Донбассу: реакция Киева - СМИ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Рождество Христово в городах России
25События года в фотографиях
07:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Вместо формальдегидных домов в Березниках построят новые

БЕРЕЗНИКИ, 12 января, РИА ФедералПресс. Краевые власти решили судьбу жилого комплекса Усольский-2 в Березниках, в домах которого выявлено повышенное содержание вредных веществ.

В конце 2016 года правительство Прикамья приняло решение о сносе жилых строений комплекса. Всего «под бульдозер» пойдут 58 объектов. Как пояснил изданию «Коммерсант-Пермь» глава краевого правительства Геннадий Тушнолобов, в дальнейшем территорию микрорайона вновь отдадут под жилое строительство. В администрации Березников считают, что здесь возможно разместить комплекс малоэтажных домов. Однако детали и сроки этого процесса, по словам Тушнолобова, требуют дальнейшей проработки.

Напомним, микрорайон Усольский-2 в Березниках построили в 2010 году по распоряжению правительства РФ, для предотвращения негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Эксперты обнаружили, что в новостройках превышено содержание предельно допустимых концентраций формальдегида, это могло причинить вред жизни и здоровью людей. Использовать это жилье для расселения березниковцев из зоны техногенной аварии было невозможно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Санврачи: свердловчане едят много пельменей и майонеза
Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию компромата на Трампа
Тиллерсон назвал условия признания Крыма частью России
Следствие исключило версию теракта при крушении Ту-154
Названы последствия истощения Резервного фонда России
В России создадут систему идентификации домашних животных
Минфин предлагает поднять минимальную розничную цену на водку
У берегов Японии затонул сухогруз под флагом КНДР
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
Обновленная Skoda Octavia: зачем ей фары в стиле «Мерседеса» Skoda представила обновленную версию своего главного хита: Octavia. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж с этого события. Рекомендуем смотреть статью от конца к началу
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
В 2017 году в Москве откроют 15 станций метро
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь