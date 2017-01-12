Вместо формальдегидных домов в Березниках построят новые
БЕРЕЗНИКИ, 12 января, РИА ФедералПресс. Краевые власти решили судьбу жилого комплекса Усольский-2 в Березниках, в домах которого выявлено повышенное содержание вредных веществ.
БЕРЕЗНИКИ, 12 января, РИА ФедералПресс. Краевые власти решили судьбу жилого комплекса Усольский-2 в Березниках, в домах которого выявлено повышенное содержание вредных веществ.
В конце 2016 года правительство Прикамья приняло решение о сносе жилых строений комплекса. Всего «под бульдозер» пойдут 58 объектов. Как пояснил изданию «Коммерсант-Пермь» глава краевого правительства Геннадий Тушнолобов, в дальнейшем территорию микрорайона вновь отдадут под жилое строительство. В администрации Березников считают, что здесь возможно разместить комплекс малоэтажных домов. Однако детали и сроки этого процесса, по словам Тушнолобова, требуют дальнейшей проработки.
Напомним, микрорайон Усольский-2 в Березниках построили в 2010 году по распоряжению правительства РФ, для предотвращения негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения