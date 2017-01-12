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10:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Правительство РФ выделило средства на новые два парома для переправы Ванино-Холмск

Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев в конце 2016 года.

Хабаровск, 12 января, AmurMedia.

Правительство РФ принято решение предоставить бюджетные инвестиции за счёт ассигнований федерального бюджета в размере 5544 млн рублей на софинансирование строительства двух автомобильно-железнодорожных паромов для эксплуатации на линии Ванино — Холмск, которая связывает остров Сахалин с Хабаровским краем, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.

В рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)» предусмотрены средства на взнос в уставный капитал публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»), в целях лизинга автомобильно-железнодорожных паромов для эксплуатации на линии Ванино — Холмск.

Подписанным постановлением принято решение предоставить ПАО «ГТЛК» бюджетные инвестиции за счёт ассигнований федерального бюджета в размере 5544 млн рублей на софинансирование строительства двух автомобильно-железнодорожных паромов для эксплуатации на линии Ванино — Холмск.

Эти средства будут направлены в счёт оплаты дополнительно размещаемых в установленном порядке акций ПАО «ГТЛК» по номинальной стоимости в 2016 году в количестве 356 566 штук, в 2017 году в количестве 197 834 штук.

Принятое решение направлено на обновление действующего флота, поддержку и развитие отечественного судостроения.

Как сообщает «Коммерсант», «Амурский судостроительный завод» (АСЗ) построит для «Государственной транспортной лизинговой компании» два парома для переправы Ванино—Холмск. Контракт подписан на правах госзакупки у единственного поставщика. Предыдущий аукцион, в котором соперником АСЗ выступил Невский судостроительно-судоремонтный завод, был отменен до подведения итогов. Вопрос обновления грузопассажирского флота неоднократно поднимался в правительстве РФ главой Сахалина Олегом Кожемяко. Его хабаровский коллега Вячеслав Шпорт давно и успешно лоббирует местное судостроение, в привлечении новых заказов источники «Ъ» отмечают его большую личную заслугу.

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