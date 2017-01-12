Правительство РФ выделило средства на новые два парома для переправы Ванино-Холмск

Хабаровск, 12 января, AmurMedia.

Правительство РФ принято решение предоставить бюджетные инвестиции за счёт ассигнований федерального бюджета в размере 5544 млн рублей на софинансирование строительства двух автомобильно-железнодорожных паромов для эксплуатации на линии Ванино — Холмск, которая связывает остров Сахалин с Хабаровским краем, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.

В рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)» предусмотрены средства на взнос в уставный капитал публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»), в целях лизинга автомобильно-железнодорожных паромов для эксплуатации на линии Ванино — Холмск.

Подписанным постановлением принято решение предоставить ПАО «ГТЛК» бюджетные инвестиции за счёт ассигнований федерального бюджета в размере 5544 млн рублей на софинансирование строительства двух автомобильно-железнодорожных паромов для эксплуатации на линии Ванино — Холмск.

Эти средства будут направлены в счёт оплаты дополнительно размещаемых в установленном порядке акций ПАО «ГТЛК» по номинальной стоимости в 2016 году в количестве 356 566 штук, в 2017 году в количестве 197 834 штук.

Принятое решение направлено на обновление действующего флота, поддержку и развитие отечественного судостроения.