Правительство РФ выделило средства на новые два парома для переправы Ванино-Холмск
Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев в конце 2016 года.
Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев в конце 2016 года.
Хабаровск, 12 января, AmurMedia.
Правительство РФ принято решение предоставить бюджетные инвестиции за счёт ассигнований федерального бюджета в размере 5544 млн рублей на софинансирование строительства двух
В рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)» предусмотрены средства на взнос в уставный капитал публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»), в целях лизинга
Подписанным постановлением принято решение предоставить ПАО «ГТЛК» бюджетные инвестиции за счёт ассигнований федерального бюджета в размере 5544 млн рублей на софинансирование строительства двух
Эти средства будут направлены в счёт оплаты дополнительно размещаемых в установленном порядке акций ПАО «ГТЛК» по номинальной стоимости в 2016 году в количестве 356 566 штук, в 2017 году в количестве 197 834 штук.
Принятое решение направлено на обновление действующего флота, поддержку и развитие отечественного судостроения.
Как сообщает «Коммерсант», «Амурский судостроительный завод» (АСЗ) построит для «Государственной транспортной лизинговой компании» два парома для переправы Ванино—Холмск. Контракт подписан на правах госзакупки у единственного поставщика. Предыдущий аукцион, в котором соперником АСЗ выступил Невский