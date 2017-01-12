Новый авиарейс в Минеральные Воды запустят из Челябинска в феврале

Челябинцы смогут улететь на курорты в Сочи и Минеральные Воды новым авиарейсом, который запустят в феврале, сообщают в пресс-службе челябинского аэропорта.

Самолёты из южноуральской столицы будут отправляться по пятницам в 8:30, прибытие в Сочи — 10:00, вылет из Сочи — 10:45, прибытие в Минеральные Воды — 11:40. Обратно воздушные суда будут вылетать в 12:30 и прибывать в Челябинск к 17:30. Полётная программа рассчитана на период с 10 февраля по 24 марта 2017 года.

Уточняется, что на маршруте будут работать Airbus A320 вместимостью до 156 пассажиров. Минимальная стоимость билета без учёта сборов авиакасс составит 7 085 рублей.

Напомним, в ноябре 2016 года челябинский аэропорт анонсировал новые рейсы, южноуральцам пообещали наладить авиасообщение с Пермью, Сочи, Астаной, Уфой и Самарой.