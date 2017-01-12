В Красноярске арестовали более 17 тонн сельди из Приморья

Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю арестовали 17,7 тонн замороженной сельди, приехавшей из Приморья по железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе осмотра инспекторы нашли нарушения в документации. Информация об изготовителе на упаковке с рыбой не соответствовала данным, указанным в свидетельстве. Документ был признан недействительным.

Продукция была задержана специалистами. Сейчас груз находится на изолированном хранении. Решение о порядке дальнейшего использования сельди будет принято после проведения экспертизы.

Ранее Россельхознадзор уже задерживал рыбу из Приморья. В сентябре прошлого года специалисты арестовали 57 тонн продукции, а в октябре — 660 тонн.