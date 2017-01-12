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08:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

К 2019 году в Прикамье построят 16 новых ФАПов

Сейчас на сферу здравоохранения в крае тратят более 20% бюджета.

Расходы на здравоохранение в крае сокращать не будут.

В ближайшие два года в регионе построят 16 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), больницу в Чердыни, психиатрическую клинику в Перми, новое здание инфекционной больницы, современный реабилитационный центр для ветеранов войн и локальных конфликтов. Об этом рассказал на встрече с редакцией «АиФ-Прикамье» губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

По его словам, первый этап реформирования системы здравоохранения завершился. За четыре года в крае построили трёхуровневую систему оказания медицинской помощи населению. Сейчас нужно сделать так, чтобы она начала эффективно работать.

«К сожалению, не все врачи и жители края адаптировались к новой системе. Например, специалисты поликлиник не всегда отправляют пациентов дальше, на другой уровень лечения. Диспансеризацию проходят 400 тысяч человек в год. И только половина из тех, у кого выявили заболевания, проходит лечение. Это неправильно. Нужно, чтобы система оказания медицинской помощи работала на всех уровнях», — сказал Виктор Басаргин.

Одна из главных задач — восполнение дефицита медицинских кадров.

Сейчас более 700 студентов учатся в Пермском медицинском университете по программе целевого набора. После окончания вуза они должны не менее трёх лет отработать в учреждениях здравоохранения Прикамья. Каждый год в медицинские организации приходят трудиться более 100 выпускников. Почти все молодые специалисты отрабатывают положенный срок. Однако после его окончания примерно половина из них покидает свои рабочие места, особенно в сельской местности. Причина, по словам губернатора, в том, что не везде созданы комфортные условия для жизни. Эту проблему тоже предстоит решать.

Также в Прикамье внедрен проект «Выездная поликлиника». Бригады врачей лучших краевых клиник выезжают в те территории, где особенно не хватает узких специалистов.

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