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09:00 (мск), источник: Om1.ru

На Левобережном рынке Омска снесут киоски под строительство метро

Если до 21 февраля предприниматели не переедут добровольно, то их ларьки принудительно вывезут в Любинский район.

Накануне, 11 января, правительственная комиссия побывала с рейдом на Левобережном рынке. Владельцам торговых объектов вручали уведомления с требованием освободить незаконно занятые участки. Эти участки находятся в собственности Омской области. Они предназначены под строительство станции метро «Соборная» (рядом находится Христорождественский собор).

Как сообщает региональное министерство имущественных отношений, уведомления получили 26 собственников киосков и павильонов. Их объекты находятся не на самом рынке, а на прилегающей к нему территории.

Предпринимателям велели самостоятельно освободить участки до 21 февраля. Если после этого крайнего срока киоски останутся на месте, то областное управление строительства, начиная с 28 февраля, принудительно станет переносить их на специально отведённую площадку. Находится эта площадка весьма далеко от Левобережного рынка — за городом, в Любинском районе.

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На Левобережном рынке Омска снесут киоски под строительство метро
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