На ярмарке вакансий будут искать врачей, парикмахеров и геодезистов

На ярмарке будут предложены рабочие места от промышленных предприятий города.

К примеру, ООО «Завод емкостного оборудования» трудоустроит слесаря механосборочных работ, электрогазосварщика, фрезеровщика. Предприятие «Техметторг» предлагает вакансии, электросварщика, столяра. Имеются вакансии для желающих работать вахтовым методом в Уренгое. ООО «Арма» приглашает газорезчиков, водителя погрузчика, машиниста буровой установки, плотника-бетонщика, стропальщика, геодезиста.

Городская больница № 17 приглашает на работу врача-инфекциониста, врача-гастроэнтеролога, врача общей практики, врача-терапевта, врача-невролога. Детский сад № 66 примет на вакантные места повара, дворника, делопроизводителя. Комплексный центр социального обслуживания населения Омского района предлагает вакансии психолога, медицинской сестры по массажу, специалиста по социальной работе, инструктора ЛФК, социального работника, парикмахера, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Данные о свободных рабочих местах, сведения о которых содержатся в областной базе вакансий, можно будет получить в информационных терминалах, установленных в Информационном центре.