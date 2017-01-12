На ярмарке вакансий будут искать врачей, парикмахеров и геодезистов
13 января с 11−00 до 13−00 в Информационном центре государственной службы занятости населения Омской области на Тарской пройдет ярмарка вакансий для безработных горожан.
13 января с 11−00 до 13−00 в Информационном центре государственной службы занятости населения Омской области на Тарской пройдет ярмарка вакансий для безработных горожан.
На ярмарке будут предложены рабочие места от промышленных предприятий города.
К примеру, ООО «Завод емкостного оборудования» трудоустроит слесаря механосборочных работ, электрогазосварщика, фрезеровщика. Предприятие «Техметторг» предлагает вакансии, электросварщика, столяра. Имеются вакансии для желающих работать вахтовым методом в Уренгое. ООО «Арма» приглашает газорезчиков, водителя погрузчика, машиниста буровой установки,
Городская больница № 17 приглашает на работу
Данные о свободных рабочих местах, сведения о которых содержатся в областной базе вакансий, можно будет получить в информационных терминалах, установленных в Информационном центре.