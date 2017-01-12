Волгоградцы будут по-новому платить за содержание общего имущества в МКД

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета ЖКХ, волгоградцам больше не придется платить за бесконтрольное потребление и утечки ресурсов, а также за соседей, которые не установили счетчики в своих квартирах.

Теперь расходы на холодное и горячее водоснабжение, отведение сточных вод и электроэнергию, используемые в целях содержания общего имущества в МКД, не должны превышать нормативы потребления, установленные региональными властями, и включаются в структуру платы за содержание общего имущества. Соответствующие строки в квитанциях переместятся из раздела «Коммунальные услуги» в раздел «Содержание и ремонт жилого помещения», что позволит разграничить:

Плату за коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение), потребленные в жилом помещении, рассчитанные по индивидуальным приборам учета или нормативам;Фиксированную плату за жилищные услуги (обслуживание и текущий ремонт многоквартирного дома).

Отметим, что новые правила не действуют в отношении жильцов, которые сами управляют своим многоквартирным домом.