Тенге мог ослабеть еще сильнее — до 340 тенге

По его словам, такое ослабление могло быть обосновано падением цены на нефть на 4 доллара.

По итогам утренних торгов на KASE курс нацвалюты составил 333,94 тенге за доллар. «Рубль вчера не сильно просел, благодаря рублю тенге держится», — сказал Байганов.

«Одной из главных причин является то, что на Московской бирже курс российского рубля показывает высокую устойчивость к волатильности нефти. Кроме того, в предыдущие периоды, несмотря на активный рост цен на нефть, темпы укрепления тенге по сравнению с рублем были более низкими, соответственно, “недоукрепленность” тенге компенсируется за счет устойчивости курса на сегодня. Высокий курс рубля негативен для нашей экономики, что повышает уровень инфляции», — сказал Байганов.

Отметим, по данным портала Московской биржи курс рубля составил 60,16 рубля за доллар. По данным KASE, один рубль стоит 5,55 тенге.

Напомним, нацвалюта слабеет уже четвертый день. В последний раз укрепление происходило на утренних торгах 6 января, когда курс нацвалюты составил 330,45 тенге за доллар.