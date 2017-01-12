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11:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Подрядчика по отлову бродячих собак в Красноярске отстранят от работы

Деньги, которые были выделены на отлов, возвращены в бюджет.

Скандального подрядчика по отлову бродячих собак Виктора Версяцкаса внесут в список недобросовестных поставщиков. Это значит, что в ближайшее время городские власти расторгнут с ним контракт, и он перестанет выполнять свои обязанности. Об этом со ссылкой на департамент горхозяйства сообщил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев.

По словам народного избранника, деньги, которые «переплатили» предпринимателю, уже вернули в бюджет Красноярска. В данном случае речь идет о сумме в 1,3 млн рублей. Сейчас ведется работа по возврату еще 1,8 млн рублей.

Кроме того, сотрудника управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, контролирующего деятельность подрядчика, уволили. Его руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее прокуратура начала проверку предпринимателя, который занимался отловом бродячих животных в Красноярске. Собаководы, в свою очередь, несколько раз обвиняли бизнесмена в живодерстве и жестоких расправах над животными. По словам нескольких активистов, они «лично убедились в издевательском отношении к зверям».

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