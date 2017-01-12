Первые троллейбусы с автономным ходом прибыли в Гродно

«Предприятие “Белкоммунмаш” изготовило для нашего города троллейбусы с автономным ходом. Первые единицы подвижного состава уже прибыли в Гродно. Начались работы по техническому обслуживанию троллейбусов, а также подготовка их к выходу на линию», — отметил Виктор Шарейко и подчеркнул, что троллейбусы в ближайшие дни пройдут обкатку.

Работать новые машины начнут в конце января. Специально для них разработан маршрут, который соединит микрорайоны Девятовка и Вишневец. Троллейбусы будут передвигаться как по дорогам, имеющим контактную сеть, так и по городским улицам, где она отсутствует. По Вишневцу, а также по части кольцевой магистрали в Гродно, улицам Тавлая и Брикеля новый вид общественного транспорта будет двигаться в режиме электробуса. Штанги у троллейбуса опускаются и поднимаются в автоматическом режиме.

«Запас хода с полной загрузкой составляет около 15 км. Протяженность маршрута около 23 км, 10 из них оборудованы контактной сетью, за время движения по этому отрезку аккумуляторы троллейбуса будут заряжаться», — отметил Виктор Шарейко. Он пояснил, что создавать дополнительную инфраструктуру, например, строить зарядные станции, нет необходимости.

Новый вид общественного транспорта, по словам специалистов, будет одним из самых комфортных: пассажиры оценят отсутствие шума, вибраций, плавность хода. Основное его преимущество перед традиционным троллейбусом — независимость от контактной сети. Не секрет, что даже мелкое ДТП на пути электротранспорта может вызвать перебои в его работе, новый же бесконтактный троллейбус может без особых проблем объехать затор даже по другому маршруту.

В Гродно до конца января поставят пять подобных троллейбусов. Четыре из них 7 дней в неделю в две смены будут работать на новом маршруте.