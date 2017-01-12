Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Простые упражнения для зарядки
Червивые конфеты от губернатора: начата проверка подарка сиротам
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Кот Красавчик помог родить козеКот по имени Красавчик выступил в роли акушера (ну, почти) для беременной козы в приюте для животных
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
В Ярославской области на один день запретили аборты
Мужчина толкнул знакомого на рельсы перед поездом метро
20-летний парень объявил себя беременным
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Украине предложили компромисс по Донбассу: реакция Киева - СМИ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Рождество Христово в городах России
25События года в фотографиях
09:03 (мск), источник: БЕЛТА

Первые троллейбусы с автономным ходом прибыли в Гродно

12 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первые троллейбусы с автономным ходом прибыли в Гродно. Об этом в эфире телеканала «Гродно Плюс» сообщил директор Гродненского троллейбусного управления Виктор Шарейко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Предприятие “Белкоммунмаш” изготовило для нашего города троллейбусы с автономным ходом. Первые единицы подвижного состава уже прибыли в Гродно. Начались работы по техническому обслуживанию троллейбусов, а также подготовка их к выходу на линию», — отметил Виктор Шарейко и подчеркнул, что троллейбусы в ближайшие дни пройдут обкатку.

Работать новые машины начнут в конце января. Специально для них разработан маршрут, который соединит микрорайоны Девятовка и Вишневец. Троллейбусы будут передвигаться как по дорогам, имеющим контактную сеть, так и по городским улицам, где она отсутствует. По Вишневцу, а также по части кольцевой магистрали в Гродно, улицам Тавлая и Брикеля новый вид общественного транспорта будет двигаться в режиме электробуса. Штанги у троллейбуса опускаются и поднимаются в автоматическом режиме.

«Запас хода с полной загрузкой составляет около 15 км. Протяженность маршрута около 23 км, 10 из них оборудованы контактной сетью, за время движения по этому отрезку аккумуляторы троллейбуса будут заряжаться», — отметил Виктор Шарейко. Он пояснил, что создавать дополнительную инфраструктуру, например, строить зарядные станции, нет необходимости.

Новый вид общественного транспорта, по словам специалистов, будет одним из самых комфортных: пассажиры оценят отсутствие шума, вибраций, плавность хода. Основное его преимущество перед традиционным троллейбусом — независимость от контактной сети. Не секрет, что даже мелкое ДТП на пути электротранспорта может вызвать перебои в его работе, новый же бесконтактный троллейбус может без особых проблем объехать затор даже по другому маршруту.

В Гродно до конца января поставят пять подобных троллейбусов. Четыре из них 7 дней в неделю в две смены будут работать на новом маршруте.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году
Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию компромата на Трампа
Тиллерсон назвал условия признания Крыма частью России
Следствие исключило версию теракта при крушении Ту-154
Названы последствия истощения Резервного фонда России
В России создадут систему идентификации домашних животных
Минфин предлагает поднять минимальную розничную цену на водку
У берегов Японии затонул сухогруз под флагом КНДР
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
Обновленная Skoda Octavia: зачем ей фары в стиле «Мерседеса» Skoda представила обновленную версию своего главного хита: Octavia. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж с этого события. Рекомендуем смотреть статью от конца к началу
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Бесплатную приватизацию снова продлят
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь