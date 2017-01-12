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09:33 (мск), источник: ИА Башинформ

Стала известна средняя зарплата в Башкирии

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По информации Минтруда Башкортостана, средняя зарплата в республике в октябре прошлого года составила 27 217,6 рубля.

В настоящее время численность экономически активного населения региона составляет 2 031,6 тысячи человек. Таковы данные выборочных обследований рабочей силы в среднем за сентябрь-ноябрь 2016 года.

Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ), составляет в Башкортостане 113,2 тысячи человек.

Уровень общей безработицы по сравнению с ноябрем несколько снизился и составил к концу года 5,6 процента.

Как сообщало агентство «Башинформ», прожиточный минимум для трудоспособного населения равен сейчас 8982 рублям.

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