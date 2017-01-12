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10:59 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области максимальное количество такси установлено в 10 тысяч единиц

В январе вступили в силу изменения в областное законодательство о легковых такси.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облдумы, нововведения имеют целью выстроить работу такси по современным стандартам, повысить комфорт и безопасность пассажиров, улучшить условия для развития этого вида бизнеса и привести его в цивилизованные рамки.

Корректировки закона разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства и определяют порядок осуществления регионального государственного контроля работы легковых такси. Устанавливается максимальное количество машин в 10 тысяч единиц,. Если же количество заявок превысит это количество, выдача лицензий будет осуществляться по результатам аукциона.

Законодатели объясняют введение лимита целями улучшения организации транспортного обслуживания населения, снижения чрезмерной нагрузки на автодорожную сеть.

— Указанное число автомобилей определено на основании расчета транспортных потребностей жителей региона, — пояснил председатель думского комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Калашников. — Сейчас на дорогах области официально работает около 4,5 тысячи таксомоторов, то есть величина лимита взята с большим запасом и не приведет к сокращению реальных перевозок. Разработчики закона ориентировались на значительный рост востребованности этого вида транспорта в период проведения в Волгограде игр Чемпионата мира по футболу. Лимит важен для перехода к выдаче лицензий по конкурсу, как принято во всём цивилизованном мире. В свою очередь, лицензия является официальным свидетельством права на предоставление данной услуги. Только при её наличии пассажир имеет основания для предъявления таксисту каких-либо претензий на некачественное обслуживание.

Кроме того, закон призван увеличить число легально работающих такси, что даст дополнительные поступления в бюджет, столь необходимые на социальные расходы. Вместе с тем, установление чётких правил будет способствовать честной конкуренции в этом сегменте рынка и привлечёт добросовестных предпринимателей.

В целях экономии средств, транспортников не стали заставлять вводить единую желто-белую окраску легковых такси. Тем не менее, некоторые работающие в Волгограде предприятия-перевозчики добровольно используют «фирменный цвет» как выигрышную форму подачи себя на рынке.

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