В Астане запустят единую службу такси

По данным акимата, в 2017 году будет запущена служба городского такси. «Новая служба городского такси позволит обеспечить легальные такси преференциями, которые будут стимулировать развитие данного рынка, а именно посредством беспрепятственного движения по Bus Lane, организации специализированных стоянок такси, закупки новых автомобилей. Это позволит повысить уровень и качество обслуживания клиентов, сократить время подачи автомобиля такси», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в акимате Астаны, служба такси будет иметь единую экипировку и цвет, возможность оплаты пластиковыми картами (через pos-терминал), также будет проводиться повышение квалификации водителей.

Ранее сообщалось, что в Астане появятся спецполосы для общественного транспорта еще на 24 улицах. В 2017 году одностороннее движение запустят на двух проспектах столицы.