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09:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Застройка участка под Красноярском признана незаконной

Землю незаконно поставили на учет под строительство базы отдыха.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Прокуратура Красноярского края выявила незаконность постановки на кадастровый учет земельного участка в селе Зыково Березовского района. На территории, расположенной рядом с заповедником «Столбы», предполагалось строительство базы отдыха. Об этом сообщили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Напомним, общественники обеспокоились возможной застройкой «зеленого пояса» Красноярска в начале декабря прошлого года. Спорный участок был найден в ходе мониторинга кадастровой карты. Выяснилось, что земля находится в зоне «для размещения объектов рекреационного назначения». При этом территория по размеру сравнима с Кировским районом Красноярска.

По словам активистов, статус земли позволяет строить базы отдыха, пансионаты и другие объекты, что может повлечь за собой вырубку леса. Участок начинается от Красноярска и доходит до границ заповедника «Столбы», а на нем находятся вековые деревья, где живут дикие звери.

Обеспокоенные активисты обратились в прокуратуру. Специалисты ведомства установили, что участок не входит в границы какого-либо населенного пункта. Главе местного сельсовета вынесли представление с требованием устранить нарушения. Также информация по делу передана в управление Росреестра по Красноярскому краю.

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