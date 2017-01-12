Застройка участка под Красноярском признана незаконной

Прокуратура Красноярского края выявила незаконность постановки на кадастровый учет земельного участка в селе Зыково Березовского района. На территории, расположенной рядом с заповедником «Столбы», предполагалось строительство базы отдыха. Об этом сообщили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Напомним, общественники обеспокоились возможной застройкой «зеленого пояса» Красноярска в начале декабря прошлого года. Спорный участок был найден в ходе мониторинга кадастровой карты. Выяснилось, что земля находится в зоне «для размещения объектов рекреационного назначения». При этом территория по размеру сравнима с Кировским районом Красноярска.

По словам активистов, статус земли позволяет строить базы отдыха, пансионаты и другие объекты, что может повлечь за собой вырубку леса. Участок начинается от Красноярска и доходит до границ заповедника «Столбы», а на нем находятся вековые деревья, где живут дикие звери.