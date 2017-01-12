Застройка участка под Красноярском признана незаконной
Землю незаконно поставили на учет под строительство базы отдыха.
Землю незаконно поставили на учет под строительство базы отдыха.
Прокуратура Красноярского края выявила незаконность постановки на кадастровый учет земельного участка в селе Зыково Березовского района. На территории, расположенной рядом с заповедником «Столбы», предполагалось строительство базы отдыха. Об этом сообщили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Напомним, общественники обеспокоились возможной застройкой «зеленого пояса» Красноярска в начале декабря прошлого года. Спорный участок был найден в ходе мониторинга кадастровой карты. Выяснилось, что земля находится в зоне «для размещения объектов рекреационного назначения». При этом территория по размеру сравнима с Кировским районом Красноярска.
По словам активистов, статус земли позволяет строить базы отдыха, пансионаты и другие объекты, что может повлечь за собой вырубку леса. Участок начинается от Красноярска и доходит до границ заповедника «Столбы», а на нем находятся вековые деревья, где живут дикие звери.
Обеспокоенные активисты обратились в прокуратуру. Специалисты ведомства установили, что участок не входит в границы