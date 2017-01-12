Как изменятся тарифы на ЖКХ в 2017 году

Расценки на коммунальные услуги на Южном Урале в первом полугодии 2017 года остаются на прежнем уровне, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства тарифного регулирования Челябинской области.

В ведомстве напоминают, что размер платы рассчитывается исходя из объема потребляемых услуг, определяемого по показаниям приборов учета. При их отсутствии — из нормативов потребления и тарифов. В последнем случае, как ранее сообщало Агентство новостей «Доступ», вода и свет подорожают в полтора раза, потому что власти заметно изменили повышающий коэффициент к нормативу потребления.

Увеличения же тарифов южноуральцам стоит ожидать, как и в прошлом году, с 1 июля. Индекс изменения в среднем по региону составит 3,9%.

Напомним также, что с 2017 года расходы на оплату холодной, горячей воды, а также электроэнергии, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирных домах, уберут из квитанций за коммунальные услуги и включат в состав платы за содержание жилого помещения. Новшество не должно отразиться на величине цифр, пообещали в городской администрации и Госжилинспекции.