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10:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан может принять участие в докапитализации Татфондбанка

В случае принятия решения о санации банка Правительство республики готово оказать финансовое содействие оздоровлению ТФБ.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Правительство Республики Татарстан может принять участие в докапитализации Татфондбанка, в случае если найдется санатор. Об этом пишет агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на Президента республики.

«Мы, конечно же, готовы оказать всяческое содействие, если будет определен санатор. У нас есть возможности какие-то поддержки, и мы понимаем, что для нас это очень важный проект», — сказал Минниханов.

Президент отметил, что ведутся переговоры с кредиторами банка о bail in (процедуре конвертации требований кредиторов в капитал банка).

«Там есть компании, которые держат там депозиты. С ними ведем переговоры, если появится санатор, чтобы они капитализировали свои депозиты. Но пока решение не принято, все будет зависеть от того, какое решение примет ЦБ. У них есть депозиты, которые сегодня “подвешены”, мы могли бы договориться, если санатор был, чтобы они капитализировали их в акции. Мы такую работу ведем», — пояснил глава региона.

Напомним, что Татфондбанк в декабре 2016 приостановил операционную деятельность. АСВ сообщило о наступлении страхового случая в отношении кредитной организации. 15 декабря в банке была введена временная администрация сроком на шесть месяцев. Центробанк ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

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