Мощный комбикормовый завод построят в Приморье

В Приморье построят комбикормовый завод и увеличит площадь пашни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Компания будет производить корма на основе сои и кукурузы собственного производства.

На площадке уже ведутся подготовительные работы по строительству комбикормового завода мощностью 240 тысяч тонн комбикормов в год. Кроме того, компания увеличит площадь пахотных земель. Для обеспечения собственной кормовой базой будущих свинокомплексов компанией приобретены хозяйства Пограничного и Ханкайского районов. Таким образом, общая площадь пашни составит почти 37 тысяч гектаров.

Напомним, сельское хозяйство — одна из самых высокотехнологичных и перспективных отраслей, которой сейчас нужно уделять особое внимание. В планах — увеличить производство свинины в 12 раз, что превышает потребность жителей Приморья. Такие объемы позволят не только насытить местный рынок, но и обеспечить поставки свинины в соседние страны.