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10:06 (мск), источник: VLADNEWS

Мощный комбикормовый завод построят в Приморье

Ведутся подготовительные работы.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморье построят комбикормовый завод и увеличит площадь пашни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Компания будет производить корма на основе сои и кукурузы собственного производства.

На площадке уже ведутся подготовительные работы по строительству комбикормового завода мощностью 240 тысяч тонн комбикормов в год. Кроме того, компания увеличит площадь пахотных земель. Для обеспечения собственной кормовой базой будущих свинокомплексов компанией приобретены хозяйства Пограничного и Ханкайского районов. Таким образом, общая площадь пашни составит почти 37 тысяч гектаров.

Напомним, сельское хозяйство — одна из самых высокотехнологичных и перспективных отраслей, которой сейчас нужно уделять особое внимание. В планах — увеличить производство свинины в 12 раз, что превышает потребность жителей Приморья. Такие объемы позволят не только насытить местный рынок, но и обеспечить поставки свинины в соседние страны.

Комментарии
1
Калистрат Авдеев
Наконец-то... У меня аж душа петь начинает... 37 тыщь га- это серьёзная пашня. А с чего всё началось такое свинство , кто знает ? С "Мэрси Трейд"....А руководителями этой фирмы кто были ? Коллеги мэра Владивостока Пушкарёва с НСЦЗ. Он щас в отдыхает в "Тишине" , а они ...в бегах. Такая вот история свиноводства Приморья
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