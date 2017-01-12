Новосибирские пенсионеры начали получать единовременную выплату

Обращаться с заявлением в отделения Пенсионного фонда специально не нужно — средства перечислят всем категориям пенсионеров, включая работающих. Есть нюансы доставки. Кредитные учреждения — то есть банки — уже начисляют деньги на счета. Ну, а Почта России начнёт доставлять выплаты с завтрашнего дня и продолжит вплоть до 28 января, согласно графику.

Если по той или иной причине пожилой человек не успел получить средства, например, выезжал за город, беспокоиться не нужно. 5 тысяч рублей ему доставят в следующем месяце, вместе с пенсией.