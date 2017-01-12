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10:10 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове вводят новые штрафы: за что планируют наказывать граждан

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Гравий, добытый из рек Днестр и Прут, будет запрещен к продаже. Ограничения также касаются песка и гальки речного происхождения. В министерстве окружающей среды Молдовы отмечают, что в республике добыча этих материалов приняла угрожающий характер.

Источник: Sputnik.md

Под предлогом очистки фарватера в целях судоходства физические лица и всевозможные фирмы опустошают недра, тем самым нарушая экологический баланс водных артерий. В частности, сокращается территория нереста рыбы. Более того, работы по добыче ископаемых иногда проводятся на участках, где нет портов и навигации.

Согласно одобренным правительством поправкам, добыча песка, гравия, гальки в местах, где это будет угрожать экологическому балансу водных артерий, планируют облагать штрафом до 800 условных единиц, либо тюремным заключением на срок до пяти лет.

Учитывая протоколы, которые были составлены службой рыбоохраны, с 2002 по 2014 годы ущерб рыбным хозяйствам составил два миллиона леев, а объем ископаемых, изъятых из Прута и Днестра, приблизился к 250 тысячам кубометров. При этом министерство окружающей среды отмечает, что не может указать точную сумму ущерба, нанесенного государству от этих действий, поскольку досконального учета добытого материала никто не ведет.

О масштабах проблемы можно судить лишь по отдельным случаям. Так, по данным министерства экологии, в сентябре 2015 года в результате проверки было выявлено, что предприятие «Речной порт Унгень» незаконно добыл около двух тысяч кубометров песка из реки Прут в районе села Семень. Таким образом, ущерб только по данному эпизоду составил почти 370 тысяч леев.

Согласно поправкам, принятым правительством, все ископаемые, добытые из водных артерий, будут направляться на участки, где река самостоятельно не справляется с функцией очищения. Согласно данным профильного ведомства, на Днестре это территория в районе гидроузла Новоднестрвоск, а на Пруту — в районе Костешть-Стынка.

Кроме того, расчистка фарватера Днестра и Прута будет запрещена в период нереста. Подобная практика уже действует в Австрии и Германии и применяется в целях сохранения экологического баланса Дуная.

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