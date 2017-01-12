В инфраструктуру Тольятти до 2025 года вложат 5 миллиардов рублей

В Главном управлении социальной защиты населения Центрального округа 10 января 2017 года собралось около 50 человек. На слушаниях обсуждалась программа развития городской инфраструктуры на ближайшие 8 лет. Как рассказали чиновники мэрии Тольятти, программа включает в себя информацию о запланированном строительстве объектов сферы образования, физической культуры, массового спорта и здравоохранения, пишет СитиТраффик.

Всего на реализацию этой программы запланировано потратить 5 млрд 252 млн 413 тыс. рублей. При этом большая часть средств будет выделена из областного бюджета — 3 млрд 966 млн 322 тыс. рублей. Федеральный бюджет выделит 737 млн 902 тыс. рублей, а местный бюджет вложит 748 млн 189 тыс. рублей.

На эти средства, будут строиться дошкольные детские учреждения. Например, в Автозаводском районе в 17, 17А, 19, 20 и 21 квартале должны появиться новые детсады, а в 19 квартале будет построена поликлиника на 1000 посещений в смену.

Также программа предусматривает реконструкцию театра кукол «Пилигрим», УСК «Олимп», стадиона «Торпедо», СК «Акробат» и строительство центра спортивной гимнастики «Немов-центр».

После доклада любой желающий мог выступить с его критикой или одобрением. Желающих было достаточно: люди обращались с вопросами по поводу давно наболевших проблем — детских площадок, больницы в Портпоселке и многого другого.

Мониторинг выполнения программы будет проводить Министерство строительства Самарской области.